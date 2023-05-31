Чего ждать экономике Украины летом-2023, глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассказал в комментарии сайту "Телеграф"

Украина прощается с весной и входит в лето, которое сулит ряд финансово-экономических перемен, включая рост тарифов на коммуналку.

Считаю, их точно надо поднимать. На электроэнергию для домохозяйств – так железобетонно. Ведь на сегодня они даже не покрывают себестоимости производства электроэнергии. Болезненный вопрос, но решать его надо.

Что касается курса доллара, он, скорее всего, меняться не будет. Привыкли мы к этому – 37—38 грн за "зеленый", так, думаю, как минимум летом, и будет.

При этом не утихают разговоры о том, что Нацбанк намерен отменить фиксированный курс. Но вряд ли он пойдет на это летом.

Зарплата растет – и продолжит. На сегодняшний момент та часть бизнеса, которая адаптировалась к условиям работы военного времени, вернула и доплаты, и премии. Понятно, что в долларовом эквиваленте зарплата меньше, чем до начала широкомасштабной войны. Ну а что вы хотели? Война есть война…

В целом экономическая ситуация в Украине – довольно стабильная. Кризиса нет. Рынок работает. Он показал, что живучий. Да, теневая экономика. Да, "левачок". Да, контрабанда. Но ведь – работает!

И отмена льгот для ФОПов с 1 июля не станет для них чем-то катастрофическим. Они, конечно, повозмущаются. Но основная часть продолжит работать.

Наша экономика приноровилась к военным условиям. Да, действительно, в прошлом году ВВП упал на 29%. Но в этом году будет рост не 0,6%, как прогнозируют некоторые, а как минимум в 4%. А может даже 6%.

Беда всех европейских экспертов в том, что они не пытаются анализировать экономику Украины как таковую. А просто делают прогноз "с потолка".

Между тем наша экономика перестроилась с учетом военного времени. Причем сделала это достаточно быстро и достаточно эффективно.

К тому же у нас мощно работает "теневая" экономика, которую европейцы в упор не видят.

И самое главное – база сравнения. После падения экономики почти на треть даже стабилизация – это уже рост.

Тот же НБУ прогнозирует, что в этом году рост ВВП у нас будет 4%. И я с ним согласен.

По мере приближения к концу года прогноз будет улучшаться.

В прошлом году, когда началась война, европейские "эксперты" прогнозировали падение нашей экономики на 12%. Ага, щаз-з-з. Теперь они ее явно недооценивают.