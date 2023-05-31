Чого чекати економіці України влітку-2023, голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко розповів у коментарі сайту "Телеграф"

Україна прощається з весною і входить у літо, яке обіцяє низку фінансово-економічних змін, включаючи зростання тарифів на комуналку.

Вважаю, їх точно треба підіймати. На електроенергію для домогосподарств — так залізобетонно. Адже сьогодні вони навіть не покривають собівартості виробництва електроенергії. Болюче питання, але розв'язувати його треба.

Щодо курсу долара, він, швидше за все, не змінюватиметься. Звикли ми до цього – 37—38 грн за "зелений", таким, думаю, щонайменше влітку, він і буде.

При цьому не вщухають розмови про те, що Нацбанк має намір скасувати фіксований курс. Але навряд чи він піде на це влітку.

Зарплата зростає – і продовжить. На сьогоднішній момент та частина бізнесу, яка адаптувалася до умов роботи воєнного часу, повернула і доплати, і премії. Зрозуміло, що у доларовому еквіваленті зарплата менша, ніж до початку широкомасштабної війни. Ну а чого ви хотіли? Війна є війна.

Загалом економічна ситуація в Україні є досить стабільною. Кризи немає. Ринок працює. Він показав, що живучий. Так, тіньова економіка. Так, "лівачок". Так, контрабанда. Але ж – працює!

І скасування пільг для ФОПів із 1 липня не стане для них чимось катастрофічним. Вони, звичайно, обурюватимуться. Але переважна більшість продовжить працювати.

Наша економіка пристосувалася до воєнних умов. Так, справді, торік ВВП упав на 29%. Але цього року буде зростання не 0,6%, як прогнозують деякі, а як мінімум 4%. А може, навіть 6%.

Біда всіх європейських експертів у тому, що вони не намагаються аналізувати економіку України як таку. А просто роблять прогноз "зі стелі".

Тим часом наша економіка перебудувалася з урахуванням воєнного часу. Причому зробила це досить швидко та досить ефективно.

До того ж у нас потужно працює "тіньова" економіка, яку європейці впритул не бачать.

І найголовніше – база порівняння. Після падіння економіки майже на третину навіть стабілізація – це зростання.

Той-таки НБУ прогнозує, що цього року зростання ВВП у нас буде 4%. І я з ним згоден.

У міру наближення до кінця року прогноз покращуватиметься.

Минулого року, коли розпочалася війна, європейські "експерти" прогнозували падіння нашої економіки на 12%. Ага, щаз-з-з. Тепер вони її явно недооцінюють.