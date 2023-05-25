"Діра" в бюджеті йде на рекорд. Чи збережеться міжнародна допомога Україні після перемоги?

На початок 2023 року державний зовнішній борг України вже склав 75,6 млрд доларів

Економічний сектор України під час війни зазнав нищівного удару. За даними Мінекономіки, 2022 року наш ВВП впав на 29%, що є найгіршим показником за всю історію незалежності, а інфляція знецінила гривню на 26,6%. Триматися українському бюджету дозволяє міжнародна фінансова допомога: 2023 року дефіцит бюджету становить рекордні 1,3 трлн гривень, і закривати цю "дірку" повинні близько 40 млрд доларів допомоги від партнерів.

Сайт "Телеграф" запитав у економічних експертів: що буде з цим "рятувальним колом" після війни?

"На сьогодні більше половини Державного бюджету фінансується за рахунок зовнішніх запозичень. Цілком можливо, що наступного дня після війни нам скажуть: ви перемогли, молодці, а тепер, будь ласка, самі", — коментує "Телеграфу" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Однак, за словами директора економічних і соціальних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина, після перемоги міжнародна фінансова допомога не зникне.

"Я вважаю, що допомога залишатиметься. Тільки зараз основний акцент цієї допомоги робиться на сфері безпеки й оборони, а надалі кошти будуть спрямовуватися на відбудову України. Щоправда, якщо у боротьбі з корупцією не буде суттєвих змін, то ця допомога швидко закінчиться", — пояснює "Телеграфу" економіст.

Дефіцит бюджету 2023 року планується профінансувати за рахунок збільшення зовнішніх запозичень. Відповідно на цю суму зросте обсяг державного боргу, прокоментували в Мінфіні показники цьогорічного бюджету.

Звісно, віддавати доведеться не все, адже частина допомоги — грантова, але розраховуватися з боргами все одно буде треба. За даними Мінфіну, на початок 2023 року державний зовнішній борг України вже склав 75,6 млрд доларів (за 2022 рік зріс на 33%).

І за таких показників заможне майбутнє України не дуже проглядається, адже все, що нам дадуть донори після війни, доведеться витратити на повернення боргів тим же донорам.

Втім, Василь Юрчишин бачить ситуацію більш оптимістично.

"Слід очікувати реструктуризації та подовження строків повернення кредитів. Вже зараз частина кредиторів, це розвинені країни, відтермінували строки виплат основних сум. Крім того, в світі є така практика, що коли країна демонструє гарні успіхи розвитку, то можуть навіть списувати борги. Тому не треба боятись, що ми наберемо стільки боргів, що потім не зможемо їх віддати", — підкреслює директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова.

Більше думок експертів про життя "після війни" читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Знімаючи рожеві окуляри: після перемоги Україні обіцяють "рай", та чи справді так буде?"