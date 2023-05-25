"Дыра" в бюджете идет на рекорд. Сохранится ли международная помощь Украине после победы?

К началу 2023 года государственный внешний долг Украины уже составил 75,6 млрд долларов

Экономический сектор Украины во время войны потерпел сокрушительный удар. По данным Минэкономики, в 2022 году наш ВВП упал на 29%, что является худшим плохим показателем за всю историю независимости, а инфляция обесценила гривну на 26,6%. Держаться украинскому бюджету позволяет международная финансовая помощь: в 2023 году дефицит бюджета составляет рекордные 1,3 трлн гривен, и закрывать эту "дыру" должны около 40 млрд долларов помощи от партнеров.

Сайт "Телеграф" спросил экономических экспертов: что будет с этим "спасательным кругом" после войны?

"На сегодняшний день более половины Государственного бюджета финансируется за счет внешних заимствований. Вполне возможно, что на следующий день после войны нам скажут: вы победили, молодцы, а теперь, пожалуйста, сами", — комментирует "Телеграфу" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Однако, по словам директора экономических и социальных программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, после победы международная финансовая помощь не исчезнет.

"Я считаю, что помощь будет оставаться. Только сейчас основной акцент этой помощи делается на сфере безопасности и обороны, а в дальнейшем средства будут направлять на восстановление Украины. Правда, если в борьбе с коррупцией не будет существенных изменений, то эта помощь скоро закончится", — объясняет "Телеграфу" экономист.

Дефицит бюджета 2023 планируется профинансировать за счет увеличения внешних заимствований. Соответственно, на эту сумму вырастет объем государственного долга, прокомментировали в Минфине показатели бюджета этого года.

Конечно, отдавать придется не все, ведь часть помощи — грантовая, но рассчитываться с долгами все равно придется. По данным Минфина, к началу 2023 года государственный внешний долг Украины уже составил 75,6 млрд долларов (за 2022 год вырос на 33%).

И при таких показателях богатое будущее Украины не очень просматривается, ведь все, что нам дадут доноры после войны, придется потратить на возврат долгов тем же донорам.

Впрочем, Василий Юрчишин видит ситуацию более оптимистично.

"Нужно ожидать реструктуризации и продления сроков возврата кредитов. Уже сейчас часть кредиторов, это развитые страны, отсрочили сроки выплат основных сумм. Кроме того, в мире есть такая практика, что когда страна демонстрирует хорошие успехи развития, то могут даже списывать долги. Поэтому не нужно бояться, что мы наберем столько долгов, что потом не сможем их отдать", — подчеркивает директор экономических и социальных программ Центра Разумкова.

Больше мнений экспертов о жизни "после войны" читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Снимая розовые очки: после победы Украине обещают "рай", но действительно ли так будет?"