Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев объяснил "Телеграфу", почему оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

То, что россияне подорвали Каховскую ГЭС, окончательно доказывает, что они оставят Крым. Захватчики понимали, что спустя несколько дней или недель у них бы уже не было возможности подорвать дамбу из-за наступления ВСУ. Поэтому совершили очередное преступление.

Все эксперты, разбирающиеся в такого рода подрывах, уверяют, что это можно было сделать лишь изнутри, заложив массу взрывчатки.

Российские нелюди свою землю не жалеют, что уж говорить о чужой, даже если они ее вписали в псевдоконституцию российской псевдофедерации как свою.

Российскую орду можно сравнить с саранчой, пожирающей всё на своем пути. Только природная саранча двигается вперед, а российская – назад. Во временном смысле, так точно. Это саранча, пожирающее настоящее – и свое, и чужое — ради мифического прошлого. Которое сама придумала, в которое сама поверила — и которое как некую высшую истину пытается на штыках нести в остальной мир. Не такой же ненормальный и придуманный, как русский, а – реальный.

Еще в мае в комментарии "Телеграфу" я прогнозировал, что лето-2023, похоже, будет последним российским летом в Крыму. Теперь мы видим очередное тому подтверждение.

Оккупанты фактически лишают территории, которые они называли своими, воды. Так делают только те, кто не уверен в своих силах, в своем будущем, в своей возможности удержать то, что нахапали. Именно это мы видим сейчас в исполнении русских. Информационная, ракетная, подрывная истерика. Терроризм и мародерство – на полных оборотах. Успеть как можно больше урвать, успеть как можно больше нагадить, пока их не вышвырнули из Украины.

Не исключено, что уничтожением Каховской ГЭС российская правящая верхушка пытается проверить реакцию мирового сообщества. Проглотит? Тогда можно и на Запорожской АЭС что-то сотворить, когда станет совсем туго.

Реагировать следует максимально жестко. Эти нелюди уже устроили рукотворную экологическую катастрофу. И если продолжать вяло выражать озабоченность, как делают ООН и МАГАТЭ, это только подхлестнет Кремль к новым зверствам.

НАТО, ЕС, крупнейшие западные державы должны наконец-то поставить россию на место. К стенке. Пока она не поставила весь мир на грань выживания.

Любая ядерная катастрофа не будет локальной. А россияне уже не раз показали, что они варвары в чистом виде. И реагировать на это следует солидарно и жестко – тоже в чистом виде.