Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар объяснил, почему члены Альянса не пригласили Украину в НАТО

"Германия и США опасаются, что слишком твердая приверженность Украине может спровоцировать эскалацию со стороны РФ. Разрешение Украине присоединиться к альянсу в период российской агрессии, в конце концов, втянет НАТО в войну против Москвы", — Guardian. Этот главный барьер на пути евроатлантической интеграции Украины я называю "линией Столтенберга": это внутренние фобии лидеров ведущих стран мира, законсервированные в них еще со времен холодной войны.

"Украина станет членом НАТО… когда союзники согласятся и будут достигнуты условия", — говорит генсек Альянса. Что-то подобное твердила 15 лет назад бабушка Меркель, удовлетворяя геополитическое эго Путина.

Сегодня Вашингтон и Берлин настояли на формулировании итогового заявления саммита — без приглашения Киеву присоединиться к НАТО после окончания войны, хотя страны Восточной Европы требовали четких перспектив.

Причина очевидна: приглашение Украины в НАТО — даже после завершения войны — будто бы спровоцирует Россию намеренно затягивать военные действия.

Путинские стереотипы в мире намного мощнее его войск. В течение 500 с лишним дней широкомасштабного вторжения наши западные партнеры не раз вызывали "призрак эскалации конфликта с РФ", чтобы отказать Украине в предоставлении то орудий, то MLRS, затем — ПВО, тяжелых вооружений, танков и, в конце концов, самолетов. Но каждый раз Силы Обороны Украины доказывали, что не такое "привидение" страшное, как его представляют на Западе. Надеюсь, со вступлением в НАТО выйдет аналогичная ситуация.