Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", что освобождение полуострова все ближе

Ракетный удар по морскому заводу в Севастополе 13 сентября подтверждает интенсификацию украинских усилий по освобождению оккупированного Крыма.

Во-первых, позиции наших военных стали ближе. Соответственно – с меньшего расстояния есть возможность доставать российские военные объекты.

Во-вторых, мы основательно продвинулись вперед и по части ракетной техники. Что, опять же, открыло новые возможности. И за счет того, что получаем от партнеров. И за счет того, что начала выпускать, в том числе модернизируя, наша промышленность.

Надо понимать, что обстрелы военных объектов в Крыму лишь усилятся. И в конце концов это приведет к освобождению Крыма.

Применительно же именно этого удара по Севастополю – думаю, в своеобразном трауре предыдущий президент Петр Порошенко, который был (а возможно и остается) владельцем того самого судоремонтного завода им. Орджоникидзе, куда сегодня прилетело.