Юрист и активист Геннадий Друзенко назвал уроки Карабаха для Украины

Карабахские уроки.

В Украине идет война. Льется кровь, гибнут люди. Отношения с нашими западными партнерами и союзниками не так безоблачны, как были еще год назад. Несмотря на ощутимые потери на фронте, к военкоматам давно не стоят очереди. А коррупционные скандалы льются как из рога изобилия.

Естественно, что израненная нация сосредоточена на себе. Но сейчас за тысячи километров, в самом отдаленном уголке Европы (или на фронтире Европы и Азии) происходит развязка трагедии, которая закладывает паттерны на будущее и предлагает Украине уроки, которые нам еще предстоит усвоить.

Армения в начале 90-х выиграла войну, но проиграла будущее. Победа в Первой карабахской войне вызвала в Ереване эйфорию, страна вместо реформ погрузилась в коррупцию, а вместо ставки в собственные силы доверилась зонтику безопасности России. Карабахский клан "победителей", 20 лет находившийся у власти в Армении, воспринял результаты войны как лицензию на инкассацию страны. Как результат: коррупция, бедность, упадок и унизительное поражение в "однодневной войне" с Азербайджаном, когда Ереван был вынужден признать суверенитет Баку над Нагорным Карабахом, так и не вступив в бой.

Азербайджан в начале 1990-х уступил территории, но сосредоточился на развитии государства. Несмотря на то, что современный Баку, далекий от стандартов демократии, Алиевым удалось построить эффективное государство, увеличить на порядок ВВП, модернизировать армию, найти свое место в мировой экономике, привлечь инвестиции ведущих компаний мира. Выстроить стратегический альянс с Турцией, не войдя в прямой конфликт с Россией.

Главный урок по нагорно-карабахской трагедии, растянувшейся во времени более чем на 30 лет, очевиден. Реформы важнее территории. Модернизация страны, проведенная благодаря реформам, позволяет выиграть войну. Причем, именно модернизация кардинально уменьшает цену победы.

Урок второй. Чтобы выиграть войну, нужно вести максимально прагматическую внешнюю политику. В качестве примера мусульманскому Азербайджану удалось выстроить крайне эффективные и взаимовыгодные отношения с Израилем, который стал одним из главных поставщиков современного оружия в страну. В то же время прагматичная политика Баку по отношению к России фактически нейтрализовала потенциальные выгоды Еревана от участия Армении в ОДКБ. В самое критическое для армян время Россия без колебаний предала своего главного союзника на Южном Кавказе, разменяв остатки статуса гаранта безопасности в регионе на политическую месть Пашиняну. Что еще раз напоминает: ставку следует делать, прежде всего, на собственные силы и собственную способность. Любые внешние гарантии безопасности могут оказаться вариациями по теме хорошо знакомого украинцам будапештского меморандума.

Урок третий. Привлекайте на свою сторону глобальных экономических игроков. В то время, когда Баку проводил в Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера", через которые Франция созвала Совбез ООН и осудили США и Германия, верхушка British Petrolium отмечала в Баку 100-летие Гейдара Алиева (на самом деле родившегося в мае, но наверняка как день рождения британского монарха, столетие отца-основателя современного Азербайджана можно праздновать круглый год). Несмотря на влиятельную армянскую диаспору, особенно во Франции и США, экономические интересы таких монстров как BP или Exxon, участников "контракта века", заключенного в Баку 29 лет назад, всегда будут по меньшей мере балансировать, если не преобладают, беспокойство армян.

Реинтеграция Нагорного Карабаха в Азербайджан может стать поворотным моментом постсоветской истории, запустив процесс восстановления суверенитета бывших советских республик в международно признанных границах. Лучший шанс вернуться следующим в родную гавань в Приднестровье. Затем – Крым. И наконец – Южная Осетия и Абхазия. Но для этого и Молдове, и Украине, и Грузии нужны, прежде всего, реформы, увеличение эффективности государства, правильное геополитическое позиционирование и стратегическая выдержка. История играет против России. Это очевидно.

И последнее. Понятно, что украинцам естественно радоваться восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Потому что мы мечтаем о том же. И не только мечтаем. Каждый день мы платим за возвращение наших земель большую цену. Но эта радость должна быть разбавлена эмпатией. Армяне – не наши враги. Многие этнические армяне воюют за Украину. Мы должны найти в себе волю к сочувствию тем, кто переживает настоящую гуманитарную катастрофу. Многие из них – местные автохтоны. Ставшие жертвами своего недальновидного правительства, его стратегических ошибок, предательства главного союзника, высокомерия и высокомерия армянских политиков, эйфории от прежних побед, культивируемой ненависти к соседям-азербайджанцам…

Отношение к этническим армянам-беженцам из Нагорного Карабаха – это тест для всех нас на человечность. Которую так легко потери за полтора года большой и беспощадной войны. На умение любить дальнего. На готовность хоть посочувствовать попавшему в беду человеку. Потому что после случившегося Россия никогда больше не будет главным союзником армян. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. И Украине, если она научилась мыслить и играть в долгий ящик, самое время протянуть руку гуманитраной помощи нашим армянским братьям…