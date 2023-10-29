Экснардеп Виталий Чепинога объяснил "Телеграфу", стоит ли ликвидировать врагов Украины

В пятницу, 27 октября, в оккупированном россией Крыме было совершено покушение на жизнь бывшего народного депутата Украины от Партии регионов, коллаборанта Олега Царева. В него стреляли дважды, его состояние – критическое.

Позже радио BBC, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что покушение на Царева является специальной операцией Службы безопасности Украины. Несколькими днями ранее The Washington Post написала, что ликвидация дочери одиозного российского пропагандиста фашистского толка александра дугина – дарьи в августе прошлого года также является местью СБУ в рамках совместных учений с сотрудниками Центрального разведывательного управления Соединенных штатов.

Отбросив в сторону позерскую христианскую этику, можно было бы только порадоваться успехам украинских спецслужб, но есть что-то такое в этих историях, что немного тревожит.

А именно: ни Царев, ни дугина как-то чуть-чуть не дотягивают до статуса серьезных врагов украинской государственности. Действительно, кому нужен клоун Царев, которого давно поймал делирий, или фрикеса дарья дугина с пещерным и забавным евразийством отца? Уже не говоря о том, что совместные учения киллерского дела с агентами ЦРУ выглядят немного наивно и притянуты за уши. Слишком "романтично". Так только Жан Рено учил еще маленькую Натали Портман стрелять по людям в "Леоне Киллере", но это кино! Возможно, это банальное российское ИПСО, направленное на внешние рынки? Нацисты-бандеровцы убивают людей?

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Вообще персональный атентат по отношению к врагам Украины до недавнего времени был истории неизвестен и даже немыслим.

А вот в россии физическая ликвидация врагов путина давно стала традицией. Но он, наконец, и начинал с этого, с террора. А именно – с подрыва нескольких жилых домов в москве, в которых потом обвинили чеченцев, чтобы оправдать так называемую "Вторую чеченскую войну".

7 октября 2006 года (в день рождения путина) была убита оппозиционная российская журналистка Анна Политковская. В том же 2006 году, осенью, в Лондоне был отравлен бывший сотрудник спецслужб россии Александр Литвиненко. В 2013 году в одной из лондонских гостиниц, ни с того ни с сего, повесился бывший российский олигарх Борис Березовский, который и привел пути к власти. В феврале 2015-го на московской набережной застрелен Борис Немцов. В том же году при загадочных обстоятельствах в вашингтонской гостинице скончался главный (тогда) роспропагандист, создатель "Russia Today" Михаил Лесин, и как раз накануне его допроса в Минюсте США. В марте 2017-го в центре Киева убит бывший депутат путинской партии Денис Вороненков, вышедшей из-под контроля кремля. Добавим сюда невыясненные обстоятельства смерти Валерии Новодворской, неудачные попытки отравления Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзы и т.д. Совершенно свежие примеры: демонстративная месть за бунт и поход на москву бывшему путинскому повару евгению пригожину и руководителю ЧВК "Вагнера" дмитрию уткину.

Словом, легче перечислить живых политиков — недоброжелателей путина, чем мертвых и убитых. Буквально на днях "внезапно" умер руководитель совета директоров компании "ЛУКойл" Владимир Некрасов, говорят "от перепоя". А чуть раньше так же неожиданно скончался российский генерал Геннадий Жидко, причастный к вторжению в Украину. После тяжелой болезни - было отмечено в официальном сообщении. Хотя и не болел ничем. Бывает…

А что у нас? А у нас только загадочно улыбается Кирилл Буданов и молча молчит Василий Малюк… "Нельзя мстить. Должны мы любить всех п-в, воров, убийц. Потому что каждый из них — народ, все — богоносцы", — как завещал мэтр Подервянский устами известного датского принца…

Но ведь мы помним, на какие лохмотья разбрасывало по Донецку Моторолу, как красиво летал над Донбассом бывший лидер так называемой "ДНР" Александр Захарченко. А еще Михаил Толстых с кличкой "Гиви", а еще бывший лидер харьковского "Оплота" Евгений Жилин, а еще Захар Прилепин, Кирилл Стремоусов, бывший депутат Верховной Рады, коллаборант Ковалев, пропагандист и "военкор" Татарский. А летом этого года в Краснодаре во время утренней пробежки был застрелен капитан подводной лодки Станислав Ржицкий, который запускал "Калибры" по городам Украины. Так чья это работа?

Не можем утверждать однозначно… Недостает нам достоверной информации. Но надеемся… Надеемся и верим. Ибо так положено. Ибо месть и возмездие – это не преступление и не грех, это – справедливость. Это один из самых древних и праведных инстинктов человечества, благодаря которому оно и выживало в своей истории, в своей эволюции. Ибо "подставить вторую щеку" — это от лукавого. И на самом деле в Библии сказано и такое: "Месть моя, я воздам!" и "Глаз за око" — это тоже оттуда.

В отличие от путинской россии, которая убивает людей только за то, что они хотя бы в чем-то несогласны с режимом, как это было и при Иване Грозном, и при Сталине, свободная Украина может себе позволить мстить настоящим врагам, угрожающим нашей свободе, нашей независимости. Пусть все заплатят. От Царева до лаврова, уже не говоря о путине и других его приспешниках.

Принцип здесь только один: неизбежность и неотвратимость наказания. Отсутствие срока давности.

Ибо имеем и мы некоторые традиции в своей истории. Атентат, месть, возмездие – такова была политика украинских воинов УПА во время Второй мировой и еще много лет после ее завершения. А 90 лет назад украинский юноша Николай Лемик осуществил атентат начальника канцелярии советского консульства во Львове Алексея Майлова. "За Голодомор!" – сказал своей жертве в глаза Николай Лемик. В 1944 году под Ровно именно в результате засады УПА погиб советский генерал Ватутин. Командовал украинской диверсионной группой Петр Олейник с неймом "Эней".

Не оставить своих врагов безнаказанными – основной закон выживания нации во все времена. Даже сегодня, когда на улице понемногу истекает первая четверть бурного XXI века.

Через несколько дней после атаки боевиков ХАМАС на израильские города Служба безопасности Израиля Шабак создала специальное секретное подразделение НИЛИ. Его задача – физическая ликвидация всех террористов, хоть как-то причастных к нападению 7 октября. А Израиль хорошо разбирается в мести…

Думаю, такое подразделение есть и в Украине. Хотя мы и не знаем, как оно называется. Да и не надо… Нам достаточно просто знать, что оно существует. Когда мы слышим, что никто не убережется от наказания, что будут найдены и уничтожены все причастные к террору против Украины, мы уверены, что это не голые слова. Это – план действий. Действующий и осуществляемый план.

Враг должен бояться. Враг должен знать, что возмездие неизбежно. Враг должен умереть… "Будет тебе, враже"…

В древнегреческой мифологии богинь мести звали Эринии. Это дочери Земли, оплодотворенной каплями крови Урана. Джонатан Литтел заканчивает свой известный роман "Благоволительницы" так: Эринии уже в пути…