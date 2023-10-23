дугину и татарского ликвидировала СБУ? Washington Post озвучила резонансные детали

СБУ не брала на себя ответственность за ликвидацию дугиной и татарского

По данным The Washington Post к убийству дочери известного идеолога "русского мира" александра дугина — дарьи дугиной (Платоновой) и российского "военкора" владлена татарского якобы причастна служба безопасности Украины. Более того, ей будто бы помогала ЦРУ.

Об этом The Washington Post пишет со ссылкой на информацию, полученную в разговорах с более чем 20-ю нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности Украины, США и западных стран, которые говорили на условиях анонимности.

Убийство дугиной, по их данным, якобы "является частью бушующей теневой войны, в которой спецслужбы Украины также дважды бомбили мост, соединяющий россию с оккупированным Крымом, направляли беспилотники в крышу кремля и проделывали дыры в корпусах российских военных кораблей в Черном море".

По данными издания, компоненты бомбы, для ликвидации дугиной удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине. В ней ехали мать и ее 12-летняя дочь. Утверждается, что целью атаки якобы была не сама дугина, а ее отец.

Отмечается, что к этой и другим операциям СБУ готовилась почти 10 лет, с момента оккупации россией Крыма, в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США якобы потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили оперативников, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных. В ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

На условиях анонимности собеседники издания сообщили, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве. Однако "склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав обеспокоенность по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне".

"За последние 20 месяцев СБУ и ее военный аналог ГУР совершили десятки убийств российских чиновников на оккупированных территориях, предполагаемых украинских коллаборационистов, офицеров за линией фронта и видных сторонников войны в глубине россии. По словам украинских и западных чиновников, в число убитых входят бывший командир российской подводной лодки, совершавший пробежку в парке города Краснодар на юге россии, и блогер в кафе в Санкт-Петербурге (татарский, — ред.), — сказано в статье.

Напомним, в июле в городе Краснодар застрелили 42-летнего замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Нападавший подкараулил военного на пробежке, а затем скрылся в неизвестном направлении.