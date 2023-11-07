Депутат Верховной Рады VI и VII созывов и глава Центра исследования политических ценностей специально для "Телеграфа" объяснил, что Украине делать при смене мировой политической конъюнктуры

Поддержка Украины со стороны Запада спустя более полутора лет широкомасштабного российского вторжения начала ослабевать. В Конгрессе США идут настоящие сражения за деньги для Украины. В Евросоюзе открыто говорят о снижении уровня поддержки нашей страны из-за обострения на Ближнем Востоке.

А западные медиа уверяют, что Украину то ли уже подталкивают, то ли вскоре начнут подталкивать к переговорам с рф. К счастью, пока что у власти в странах Запада находятся политические элиты, которые максимально поддерживают (финансами, вооружением) Украину в войне с россией.

Но ключевое тут – "пока что".

На Западе, в отличие от Украины последнего времени, есть демократический процесс. Правящие элиты не правят бесконечно. Они периодически меняются. А российско-украинская война будет длительной, может продолжаться в среднем еще 15 лет. И, как показывают выборы в Словакии, на смену элитам, которые поддерживают Украину, могут прийти те, что относятся к такой поддержке критически или даже негативно.

И могут быть более ориентированы на отношения с россией. Как та же Венгрия. Теперь к Будапешту в этом русле присоединяется еще и Братислава. А в перспективе таких стран может стать еще больше.

В Украине власть и общество почему-то не задумываются – что нам делать при такого рода смене политической конъюнктуры?

На поверхности лежит – Украина сразу после широкомасштабного вторжения россии (а по-хорошему, с 2014-го) должна была резко наращивать производство своих вооружений и боеприпасов. Чтобы не зависеть, по крайней мере – в этом плане, от западного мира.

Но как показали даже последние полтора года, об этом власть не задумывалась. В итоге имеем кризис "Укроборонпрома", который оказался не способен за полтора года создать свое производство дронов.

О кризисных ситуациях лучше думать заранее. Прогнозировать их. Чтоб иметь быстрое и эффективное решение. Но у нашей власти со стратегическим мышлением – проблемы. И она начинает искать решения, лишь когда кризис уже грянул.

В течение нескольких лет поменяется власть в странах – ключевых партнерах Украины: США, ФРГ, Франции, Великобритании. С неприятными для нас последствиями. Но ни у украинской власти, ни у нашего общества нет ответа на вопрос – и что тогда?

А так как в Украине нет политического процесса, так как действующая власть всячески уклоняется от выборов – ей никто не может указать на ошибочность таких пассивных действий.

И у нас получается замкнутый круг. Автократичность украинской власти усиливается. И это постепенно становится угрозой для стратегического мышления руководства Украины. В идеале власть должна анализировать вероятность разнообразных сценариев – и иметь варианты выхода даже из самых негативных.

А для Украины есть только один выход из этой войны. Не поражение, не переговоры, а – лишь победа. Но победа может достигаться разными способами. И быть ближе или дальше.

Но из-за усиления авторитаризма украинской власти победа точно не становится ближе.

Для нас могут наступить очень невеселые времена после смены лояльных к Украине политических элит на Западе. Почему мы к этому не готовимся – очевидно. Отсутствие стратегического мышления у нашей действующей власти.

Подчеркиваю – это может стать проблемой для Украины как государства.

Готовиться нужно не постфактум, а заранее. Лучше – вчера.