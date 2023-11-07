"Это реальная проблема": в Евросоюзе предупредили о снижении уровня поддержки Украины

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что поддержка Украины и единство в этом вопросе должны оставаться приоритетом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что война в Израиле уже отразилась на международной поддержке Украины. По его словам, хотя эти два конфликта очень отличаются, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на политику союзников в отношении Украины.

"Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомиссии и председателем Евросовета – Ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видят как "практику двойных стандартов". Это реальная проблема, и все вы должны приложить усилия к противодействию этому", – сказал Боррель в обращении на конференции послов ЕС 2023 года.

Он подчеркнул, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой. Они считают, что она является проблемой для Запада.

"И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать то, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН", – добавил Жозеп Боррель.

Главный дипломат ЕС акцентировал, что поддержка Украины и единство в этом вопросе должны оставаться приоритетом, потому что результат войны еще не определен. Поражение Украины, подчеркнул он, стало бы поражением и западных союзников. В начале выступления Боррель высказал мнение, что следующие месяцы станут определяющими для будущего мира.

Как сообщал "Телеграф", член политбюро ХАМАСа Халид Машаль заявил, что нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября было выгодно россии. Это должно было отвлечь США от войны в Украине.