Но в этом году стратегический союзник России начал войну против нее самой

Осенью 2022 года, на первом году большой войны, когда Россия потеряла газовые контракты с Европой и готовилась нанести ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, какой-то тамошний губернатор говорил: "Мы молимся богу, чтобы эта зима была самой холодной за всю историю"…

Но, как известно, прошлая зима была одной из самых теплых в истории метеонаблюдений. И в Европе, и в Украине. Заморозить нас и европейцев России не удалось, а указанный губернатор несколько недель спустя – умер. Очевидно, молился не тому богу.

"Бог голодных, бог холодных,

Нищих вдоль и поперек,

Бог имений недоходных.

Вот он, вот он, русский бог"

Это писал о России и о ее боге русский поэт Петр Вяземский в письме к Ивану Тургеневу. Бог там работает только так. Если кого и планирует заморозить, то в большинстве своем своих собственных верующих. Исконно православных. Такова вера, такова религия.

Россия всегда рассматривала климат, мороз, погоду как оружие. Ведь, как известно, "генерал Мороз" уничтожил армию Наполеона, а затем еще остановил и войска Гитлера. И не важно, что россиян тогда погибло во много раз больше, их это все равно невероятно радует. Они почему-то считают зимнюю погоду своим стратегическим союзником. Они искренне думали, что могут "выморозить" Украину, поставить нас на колени и заставить молить о милосердии. Не вышло!

И нынешней зимой этот "стратегический союзник" обратил свое оружие против самой России. Причем речь не о какой-то там Якутии, с ее классическими 60-градусными морозами, не о Сибири и даже не о Дальнем Востоке. Речь о вполне себе центральных регионах вокруг Москвы.

Десятки тысяч жителей Подольска, Коломны, Балашихи остались без отопления и мерзнут в своих домах при радикально минусовых температурах. C люстр в помещениях свисают сталактиты красивых сосулек. Во дворах люди жгут мебель. Температура воздуха в течение нескольких суток опускалась до минус 30 градусов. Российские саперы из-за сильного мороза до сих пор даже не могут обезвредить фугасную бомбу ФАБ-250, которая опрометчиво вывалилась из российского же самолета на Рубежное, что в Луганской области. О российских морозах и их последствиях уже рассказали в ООН. О "далеких регионах" России даже говорить не приходится. Там практически каждую зиму происходит какая-то тотальная "Кысь".

Так что же получается? Страна, которая все время хвасталась, что обогревает полмира, а потом угрожала эти полмира заморозить, сейчас замерзает сама?

Выходит, что да. И нас эта новость, скажем откровенно, радует, ведь мы, как известно, давно и окончательно "расчеловечились" и искренне желаем "братскому народу" почувствовать на себе все последствия и прелести их СВО.

Однако мы не питаем никаких иллюзий по этому поводу. И в отличие от самих россиян не мечтаем, чтобы их бытовые проблемы оказали хоть какое-то влияние на военные операции.

Дело в том, что Россия – это страна, в которой права человека и элементарные бытовые удобства никогда и ни для кого не являлись приоритетом. Народ-хомяк, глубинный народ привык жить без комфорта и уюта. Страна вечной мерзлоты и вечной мерзости на это не рассчитана. Ее миссия – нести зло, несчастье и беду другим странам, другим народам и нациям. Со своими там никто никогда не считался.

Сегодня Россия на подавляющей части своей территории остается такой страной, какой ее видели еще древние историки и путешественники: абсолютно не пригодной для жизни.

В тысячах и тысячах российских городков и деревень никогда не было, нет и не будет ни горячей воды, ни газа, ни канализации. Там ничего не изменилось со времен Ермака и Емельяна Пугачева. "Там русский дух, там русью пахнет…" Это страна, в которой людям пришлось заново прийти в мир за давние кармические грехи. Именно поэтому они так удивлялись Украине во время оккупации наших территорий. Для них это что-то совершенно никогда не виданное и не слыханное, не изведанное: специальный корм для кошек и собак, стиральные машины, электрочайники, планшеты…

Именно поэтому они и на войну шли с удовольствием на первых этапах так называемой "специальной военной операции". Так же, как всегда, шли на свои войны. Для россиян война – это огромный шанс, социальный лифт. Шанс пожить по-человечески, прежде чем погибнут. Война для россиян — это когда дают одежду и еду. И никакие военные лишения их не пугают, потому что дома гораздо страшнее.

И по этой линии, по линии быта и элементарного человеческого комфорта проходит тот гигантский разлом, который в очередной раз подтверждает давно известное и очевидное: Украина – не Россия.

Если у нас отсутствие электроснабжения – это чрезвычайная ситуация, и в прошлую тяжелую зиму украинские энергетики ценой невероятных усилий возобновляли работу системы буквально за часы, то в России такую проблему могут не замечать десятилетиями. Никого это не касается и не волнует, включая и самих пострадавших. Белгород без света? Ну, значит, так и будет. Судьба такая…

Это – цивилизационный конфликт, это конфликт разных культур и разных экзистенций, из которого мы должны выйти с победой. Это — наша миссия!

На столе передо мной сейчас лежит книга, изданная в Украине в прошлом году. Она называется Blackout. Это книга о нашем личном опыте, о нашей новейшей истории. Мы помним гул генераторов в наших городах прошлой зимой. Мы помним кофе на свечах и до сих пор знаем, где лежат наши налобные фонарики. Я помню невероятное фото начала зимы 2023 года: Андрей Шевченко на абсолютно темном стадионе "Динамо"…

Андрей Шевченко на стадионе "Динамо". Начало 2023 года

Помним. Свет должен победить тьму…