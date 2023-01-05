Не надо было пугать Европу: россию накроют самые сильные морозы за 23 года

Температура воздуха будет падать ниже -50 градусов

Пока в некоторых городах россии граждане замерзают из-за плохого отопления и электроснабжения, природа решила преподнести стране-агрессору очередной сюрприз в виде рекордных морозов.

Россияне настолько сильно хотят заморозить украинцев, хотя им самим следует готовиться к экстремальным температурам, ведь пока в нашей стране январская погода ежедневно радует "плюсами", в рф столбики термометров будут опускаться до -55 градусов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его словам, всю россию накроют самые сильные заморозки за последние два десятилетия.

"Всю россию накроют более сильные заморозки за последние 23 года, температура опустится вплоть до сумасшедшей -45-55 градусов", — отметил синоптик.

Отметим, одним из важных направлений российской пропаганды являются постоянные заявления на росТВ о том, что Европа зимой замерзает без российского газа. Тем не менее, декабрь в Европе оказался достаточно мягким, а начало января — удивительно теплым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики устроили жителям временно оккупированного Мариуполя настоящий "холодомор". Из-за этого в городе назревает социальный бунт. Горожане просят спасти их от бездействия оккупационных властей.

Также "Телеграф" писал о том, что на США и Канаду обрушился разрушительный снежный шторм. В сети появились эпичные фото и видео.