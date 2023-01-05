Не треба було лякати Європу: росію накриють найсильніші морози за 23 роки

Температура повітря падатиме нижче -50 градусів

Поки в деяких містах росії громадяни замерзають через погане опалення та електропостачання, природа вирішила зробити країні-агресору черговий сюрприз у вигляді рекордних морозів.

Росіяни настільки сильно хочуть заморозити українців, хоча їм самим слід готуватися до екстремальних температур, адже поки в нашій країні січнева погода щодня радує "плюсами", в росії стовпчики термометрів опускатимуться до -55 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його словами, всю росію накриють найсильніші заморозки за останні два десятиліття.

"Всю росію накриють сильніші заморозки за останні 23 роки, температура опуститься аж до божевільної -45-55 градусів", — зазначив синоптик.

Зазначимо, одним із важливих напрямів російської пропаганди є постійні заяви на росТВ про те, що Європа взимку замерзає без російського газу. Проте грудень у Європі виявився досить м'яким, а початок січня — напрочуд теплим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники влаштували мешканцям тимчасово окупованого Маріуполя справжній "холодомор". Через це у місті назріває соціальний бунт. Містяни просять врятувати їх від бездіяльності окупаційної влади.

Також "Телеграф" писав про те, що на США та Канаду обрушився руйнівний сніговий шторм. У мережі з’явилися епічні фото та відео.