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Теряют миллиарды: как война с россией повлияла на состояние украинских олигархов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Боевые действия коснулись каждого Новость обновлена 15 марта 2022, 09:03
Боевые действия коснулись каждого

Война изрядно ударила по карману крупных бизнесменов

Российско-украинская война, продолжающаяся уже 20-й день, оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию в государстве. Также страдает и финансовое состояние наших граждан, в том числе и богатых.

На сколько обеднели самые обеспеченные украинцы, рассказал журнал Forbes.

Бизнесмен Ринат Ахметов, несмотря на то, что сохраняет лидерство по размеру состояния, понес едва ли не самые большие потери. Если еще год назад его богатство оценивалось в почти 14 млрд долларов, то сейчас оно сократилось на 9,5 млрд. Это, скорее всего, напрямую связано с функционированием компании "Метинвест", часть производства которой была сконцентрирована в Мариуполе, который больше недели находится в жесткой блокаде русской армии.

Несколько меньше потеряли другие "громкие" имена списка отечественных миллиардеров. Так, "кошелек" Виктора Пинчука в настоящее время насчитывает около 1,9 млрд долларов, хотя еще месяц назад официальные источники называли цифру 2,6 млрд. Потерял и бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский — его состояние упало на 0,8 млрд долларов и сейчас насчитывает всего миллиард.

А вот из списка миллиардеров уже можно вычеркнуть как пятого президента Украины Петра Порошенко (было 1,6 млрд долларов, стало — 0,7 млрд) и владельцев сети "Эпицентр" Александра и Галину Герег (из 1,8 млрд долларов осталось только 0,5 млрд).

Как изменился доход других бизнесменов, связанных с Украиной, можно узнать, просмотрев инфографику.

Сколько самые богатые украинцы потеряли из-за войны
Сколько самые богатые украинцы потеряли из-за войны

Напомним, что война, развязанная кровавым диктатором Владимиром Путиным, значительно ударила не только по личным доходам украинцев, но и по общему госбюджету. Как известно, только инфраструктурные потери, которые уже понесла Украина, были оценены более чем в 119 млрд долларов.

При этом бюджет продолжает наполняться, а промышленность хотя бы отчасти, но работает. В том числе и благодаря "вливаниям" от иностранных партнеров. Украинская же экономика работает в режиме военного положения.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Бизнесмены #Олигархи #Самые богатые люди
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