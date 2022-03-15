Теряют миллиарды: как война с россией повлияла на состояние украинских олигархов

Война изрядно ударила по карману крупных бизнесменов

Российско-украинская война, продолжающаяся уже 20-й день, оказывает значительное влияние на экономическую ситуацию в государстве. Также страдает и финансовое состояние наших граждан, в том числе и богатых.

На сколько обеднели самые обеспеченные украинцы, рассказал журнал Forbes.

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Бизнесмен Ринат Ахметов, несмотря на то, что сохраняет лидерство по размеру состояния, понес едва ли не самые большие потери. Если еще год назад его богатство оценивалось в почти 14 млрд долларов, то сейчас оно сократилось на 9,5 млрд. Это, скорее всего, напрямую связано с функционированием компании "Метинвест", часть производства которой была сконцентрирована в Мариуполе, который больше недели находится в жесткой блокаде русской армии.

Несколько меньше потеряли другие "громкие" имена списка отечественных миллиардеров. Так, "кошелек" Виктора Пинчука в настоящее время насчитывает около 1,9 млрд долларов, хотя еще месяц назад официальные источники называли цифру 2,6 млрд. Потерял и бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский — его состояние упало на 0,8 млрд долларов и сейчас насчитывает всего миллиард.

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А вот из списка миллиардеров уже можно вычеркнуть как пятого президента Украины Петра Порошенко (было 1,6 млрд долларов, стало — 0,7 млрд) и владельцев сети "Эпицентр" Александра и Галину Герег (из 1,8 млрд долларов осталось только 0,5 млрд).

Как изменился доход других бизнесменов, связанных с Украиной, можно узнать, просмотрев инфографику.

Сколько самые богатые украинцы потеряли из-за войны

Напомним, что война, развязанная кровавым диктатором Владимиром Путиным, значительно ударила не только по личным доходам украинцев, но и по общему госбюджету. Как известно, только инфраструктурные потери, которые уже понесла Украина, были оценены более чем в 119 млрд долларов.

При этом бюджет продолжает наполняться, а промышленность хотя бы отчасти, но работает. В том числе и благодаря "вливаниям" от иностранных партнеров. Украинская же экономика работает в режиме военного положения.