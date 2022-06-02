Некоторым украинцам разрешили уходить на пенсию досрочно: кто в списке

Есть целый перечень причин, позволяющий части родителей оформить пенсию раньше

Июнь в Украине для большинства пенсионеров будет стабильно-неизменным в пенсионном плане — пересчета выплат пока не планируется. Однако вместе с этим украинским гражданам напомнили о пополнении перечня тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. В эту категорию с февраля 2022 года относятся и родители детей, у которых диагностированы редкие или тяжелые заболевания.

Больше подробностей сообщили на "Социальной информационной платформе", передает "Телеграф".

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Есть несколько основных требований, которые определяют, имеют ли женщина или мужчина (к слову, лишь кто-то один из родителей) возможность уйти на заслуженный отдых досрочно. В этот перечень входит:

признание заболевания ребенка тяжелым или редким, однако без назначения статуса человека с инвалидностью;

необходимость воспитывать такого ребенка минимум до шести лет.

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Какие болезни относятся к категории тяжелых?

Напоминаем: дети, имеющие инвалидность, квалифицируются согласно других требования законодательства. В данном случае мы рассматриваем те случаи, когда малышам лишь ставят страшный диагноз. Итак, тяжелобольным может считаться ребенок, у которого зафиксировано:

тяжелое перинатальное поражение нервной системы;

тяжелый врожденный порок развития;

редкое орфанное заболевание;

тяжелое психическое расстройство;

окнологическое или онкногематологическое заболевание;

острая или хроническая болезнь почек IV степени;

детский церебральный паралич;

сахарный диабет I типа;

тяжелая травма;

необходимость в трансплантации органа или палиативной помощи.

Если на досрочную пенсию претендует мать, то она ей позволена после 50-летнего возраста. При этом у женщины должно быть минимум 15 лет страхового стажа. Отец тяжелобольного ребенка имеет второй приоритет, после матери. Для него требования чуть больше — достижение 55-летнего возраста и 20-летний страховой стаж.

Чтобы податься на назначение такого вида пенсии, стоит собрать пакет документов. Это заява о назначении пенсии, свидетельство о рождении ребенка, а также справка из медзаведения, которая подтвердит заболевание ребенка (что было актуальным не менее первых шести лет жизни).

Напомним, ранее "Телаграф" рассказывал, кто из украинских пенсионеров может рассчитывать на получение надбавки за возраст и в каком размере.

Также мы писали о том, у кого могут быть сняты "лишние" выплаты из общей суммы получаемой пенсии.