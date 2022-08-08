Некоторым пенсионерам дадут надбавку в 20%: кто ее может получить

Для того, чтобы получить надбавку, нужно сначала оформить специальный статус

Украинские пенсионеры получают разные по размерам выплаты — средний размер пенсии в Украине не доходит до 4,5 тысячи гривен. При этом у столичных пенсионеров средняя выплата превышает 6135 грн. В горных регионах средняя пенсия по статистике ниже, чем в Киеве почти вдвое, но стоит помнить — жителям такой местности положены доплаты к пенсии и должностному окладу.

Согласно данным "Социальной информационной платформы", размер госпенсии или материальной помощи для жителей со статусом проживающего в горной местности увеличивается на 20%, а тарифные ставки и должностные оклады для работающих там — на 25%. Отмечается, что претендовать на повышении пенсии могут также и те пенсионеры, которые переехали в горные регионы, спасаясь от военных действий в месте постоянного жительства.

Чтобы получить надбавку, необходимо сначала зафиксировать статус человека, которые живет, работает или учится на территории горного населенного пункта. Для получения соответствующего свидетельства нужно обратиться в исполнительные органы села или города, районную госадминистрацию или ЦНАП. Услуга бесплатная и на выдачу свидетельства отводится 30 дней. Акцентируется внимание, что нужно также иметь статус ВПО с обозначением нового места жительства.

Уже со свидетельством можно обратиться в Пенсионный фонд и запросить перерасчет пенсии. Делать это можно онлайн на портале Пенсионного фонда или лично.

Отметим, что не все населенные пункты в горах имеют специальный статус, позволяющий получить надбавку. Он должен находится на высоте 400 и выше метров над уровнем моря и соответствовать другим требованиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал про надбавки к пенсии для тех, у кого количество лет стажа превышает обязательное для начисления полной пенсии. Также части пенсионеров стоит приготовиться к повышению минимальной пенсии до 3 тысяч гривен уже в октябре.