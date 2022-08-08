Деяким пенсіонерам дадуть надбавку 20%: хто її може отримати

Для того щоб отримати надбавку, потрібно спочатку оформити спеціальний статус

Українські пенсіонери отримують різні за розмірами виплати — середній розмір пенсії в Україні не сягає 4,5 тисячі гривень. При цьому у столичних пенсіонерів середня виплата перевищує 6135 грн. У гірських регіонах середня пенсія за статистикою нижча, ніж у Києві майже вдвічі, але варто пам’ятати — мешканцям такої місцевості мають робити доплати до пенсії та посадового окладу.

Згідно з даними "Соціальної інформаційної платформи", розмір держпенсії або матеріальної допомоги для мешканців зі статусом мешкаючого у гірській місцевості збільшується на 20%, а тарифні ставки та посадові оклади для працюючих там — на 25%. Зазначається, що претендувати на підвищення пенсії можуть також ті пенсіонери, які переїхали до гірських регіонів, рятуючись від воєнних дій у місці постійного проживання.

Щоб отримати надбавку, необхідно спочатку зафіксувати статус людини, яка мешкає, працює чи навчається на території гірського населеного пункту. Для отримання відповідного свідоцтва потрібно звернутися до виконавчих органів села чи міста, районної державної адміністрації чи ЦНАП. Послуга безкоштовна та на видачу свідоцтва відводиться 30 днів. Акцентується увага, що потрібно мати статус ВПО з позначенням нового місця проживання.

Вже зі свідченням можна звернутися до Пенсійного фонду та запросити перерахунок пенсії. Робити це можна онлайн на порталі Пенсійного фонду або особисто.

Зазначимо, що не всі населені пункти у горах мають спеціальний статус, що дає змогу отримати надбавку. Він повинен перебувати на висоті 400 і вище метрів над рівнем моря та відповідати іншим вимогам.

Раніше "Телеграф" розповідав про надбавки до пенсії для тих, у кого кількість років стажу перевищує обов’язкове для нарахування повної пенсії. Також частині пенсіонерів варто підготуватися до підвищення мінімальної пенсії до 3 тисяч гривень уже у жовтні.