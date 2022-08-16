Курс доллара на черном рынке меняется: сколько будет стоит валюта в ближайшие дни

В банках вариантов стоимости доллара будет больше, тогда как обменки выставят цену с большей осторожностью

После повышения Нацбанком официального курса доллара, американская валюта колеблется в пределах 39-40 грн и не думает стабилизироваться. При этом резкого всплеска желания купить USD у украинцев не ожидают — у людей нет финансовых возможностей.

Для тех, кто все же задумался о приобретении валюты в ближайшее время актуален прогноз "Минфина" на текущую неделю. По данным экономического портала, стоимость безналичного доллара будет колебаться от 36,57 до 36,93 грн.

Отмечается, что спрос все же превысит предложение на межбанковском рынке. Стоимость евро будет превышать цену доллара лишь незначительно. Прогноз обещает коридор курса в 36,93 — 38,6 грн за европейскую валюту.

На наличном рынке ситуация иная. Из-за активности Нацбанка в проверках обменок на соответствие новым условиям, на наличном рынке будут осторожнее выставлять стоимость, но на резкое снижение насчитывать не стоит. В банках ожидается разброс стоимости доллара от 38.2 до 40,65 грн, а евро — от 38,3 до 41,6 грн. В обменках ситуация будет отличаться, но незначительно — доллар в границах 39,5 — 40,5 грн, а евро 40,3 — 41,45 грн.

По состоянию на 16 августа на черном рынке стоимость доллара перешагнула порог в 40 грн и при продаже, и при покупке.

Курс валют в Украине на 16 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что курс доллара может снизиться если полноценно заработает экспортный потенциал Украины. Речь не только о зерне, но и о металле. Но экономисты предрекают повышение стоимости наличного доллара до 43 гривен в конце 2022, а в следующем году до 45 грн.