Курс долара на чорному ринку змінюється: скільки буде коштувати валюта найближчими днями

У банках варіантів вартості долара буде більше, тоді як обмінки виставлять ціну з більшою обережністю

Після підвищення Нацбанком офіційного курсу долара американська валюта коливається в межах 39-40 грн і не думає стабілізуватися. При цьому різкого сплеску бажання купити USD в українців не очікують — люди не мають фінансових можливостей.

Для тих, хто все ж таки задумався про придбання валюти найближчим часом актуальний прогноз "Мінфіну" на поточний тиждень. За даними економічного порталу, вартість безготівкового долара коливатиметься від 36,57 до 36,93 грн.

Зазначається, що попит все ж таки перевищить пропозицію на міжбанківському ринку. Вартість євро перевищуватиме ціну долара незначно. Прогноз обіцяє коридор курсу 36,93 — 38,6 грн за європейську валюту.

На готівковому ринку ситуація інша. Через активність Нацбанку у перевірках обмінок на відповідність новим умовам на готівковому ринку обережніше виставлятимуть вартість, але на різке зниження нараховувати не варто. У банках очікується розкид вартості долара від 38.2 до 40,65 грн, а євро — від 38,3 до 41,6 грн. В обмінках ситуація відрізнятиметься, але трохи — долар у межах 39,5 — 40,5 грн, а євро 40,3 — 41,45 грн.

Станом на 16 серпня на чорному ринку вартість долара переступила поріг 40 грн і при продажу, і при купівлі.

Курс валют в Україні на 16 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що курс долара може знизитися, якщо повноцінно запрацює експортний потенціал України. Мова не тільки про зерно, а й про метал. Але економісти пророкують підвищення вартості готівкового долара до 43 гривень наприкінці 2022 року, а наступного року до 45 грн.