Доллар на черном рынке снова подорожает? Почему валюта может вырасти в цене - мнение эксперта

Ситуация с евро не столько критична и его купить проще

Курс наличного доллара в Украине изменился по сравнению с предыдущим днем незначительно, колебания составляют копейки. Но утешительного прогноза эксперты не дают.

На фоне российского ядерного шантажа, новостей по мобилизации и прохождения псевдореферендумов на оккупированных территориях валютный рынок в напряжении. В ближайшее время успокоения валюты не ожидается, как отмечает аналитик ICU Михаил Демкив — "курс будет штормить", а всё из-за информационной напряженности.

Повлиять на него могут новости про попытки аннексии украинских территорий. Также на курс влияет то, что вырос спрос на наличную валюту. Удовлетворить его невозможно, считает эксперт. При этом евро, как твёрдая валюта в которой предпочитают инвестировать украинцы, пользуются меньшей популярностью, чем доллар, хотя на него цена также колебаться незначительно. Приобрести её легче. По курсу Нацбанка евро упал в цене.

Курс валют в Украине

Отметим что накануне Нацбанк уже заявлял что из-за разницы между зафиксированным и наличным курсом доллара, стоимость валюты США пересматривать не планируют. Утверждают, что резервов на сглаживание ситуации пока достаточно. Ранее "Телеграф" писал про то что курс доллара может вырасти до 50 гривен. При этом часть аналитиков считает, что сумма до которой повысится доллар, составит до 44 гривен уже в октябре.