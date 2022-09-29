Долар на чорному ринку знову подорожчає? Чому валюта може зрости в ціні — думка експерта

Ситуація з євро не так критична і його купити простіше

Курс готівкового долара в Україні змінився порівняно з попереднім днем незначно, коливання складають копійки. Але втішного прогнозу експерти не дають.

На тлі російського ядерного шантажу, новин з мобілізації та проходження псевдореферендумів на окупованих територіях валютний ринок у напрузі. Найближчим часом заспокоєння валюти не очікується, як зазначає аналітик ICU Михайло Демків — "курс штормитиме", а все через інформаційну напруженість.

Вплинути на нього можуть новини щодо спроб анексії українських територій. Також на курс впливає те, що зріс попит на готівкову валюту. Задовольнити його неможливо, вважає експерт. При цьому євро, як тверда валюта, в якій вважають за краще інвестувати українці, користуються меншою популярністю, ніж долар, хоча на нього ціна також коливається незначно. Придбати її легше. За курсом Нацбанку євро впав у ціні.

Курс валют в Україні

Зазначимо, що напередодні Нацбанк вже заявляв, що через різницю між зафіксованим і готівковим курсом долара, вартість валюти США переглядати не планують. Стверджують, що резервів на згладжування ситуації наразі достатньо. Раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара може зрости до 50 гривень. При цьому частина аналітиків вважає, що сума, до якої підвищиться долар, складе до 44 гривень уже в жовтні.