Фонд TECHIIA – как кибербизнесмены Олег Крот и Юрий Лазебников стали партнерами российского букмекера 1XBET

Расследование выявило множество странностей

В августе в информационном пространстве Украины "выстрелило" название благотворительного фонда TECHIIA – известные люди заявляли, что его учредители Олег Крот и Юрий Лазебников потратили на нужды ВСУ 60 миллионов долларов.

Однако расследование Forbes Украина выявило множество странностей, главными из которых стали заявленная сумма и ее происхождение.

Благотворительность для ВСУ на 60 миллионов долларов — откуда деньги?

Сомнения вызвали финансовые отчеты самой TECHIIA, которая за март-июнь отчиталась о расходах на ВСУ в 21,2 млн долларов, а заявленные 60 млн долларов были почти равны всему доходу бизнес-партнеров Олега Крота и Юрия Лазебникова в холдинге TECHIIA за весь 2021 год.

Между тем в состав холдинга входит ряд IT-компаний, таких как:

WePlay Holding, занимающаяся киберспортом и организацией киберспортивных турниров;

ENESTECH Software, производитель IT-продуктов, главный из которых SENET, сервис для администрирования компьютерных клубов и киберарен.

JMIND, разработчик ПО для сторонних компаний, занимающийся также консалтингом и разработкой собственных цифровых продуктов.

Но помимо этого, Олегу Кроту и Юрию Лазебникову принадлежат и другие фирмы, в числе которых ООО "Славутич", которое осуществляет деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставления услуг технического консультирования в этих областях. Предприятие арендует у Киева земельный участок в 9,43 га рядом с Днепром, и за 2020 год его отчет показал доход в 30 раз меньший. чем расходы, даже в бюджет фирма должна 1,6 млн грн налогов.

Однако ее владельцы Крот и Лазебников не спешат избавляться от убыточного актива, возможно потому, что фирма принадлежит офшорной кипрской компании "Течия холдинг лимитед", что позволяет осуществлять различные транзакции с Кипром, например, выводить деньги.

Но откуда эти средства берутся?

Фонд TECHIIA и российский букмекер 1XBET – партнерство ради денег

В прошлом году на сайте компании WePlay, одной из порядка 20 компаний, созданных учредителями TECHIIA и входящей в одноименный холдинг, сообщалось, что российская букмекерская компания 1XBET была партнером проводимых WePlay турниров по киберспорту.

Расследование же Forbes Украина выявило, что соучредитель и фонда, и холдинга TECHIIA Юрий Лазебников до 21 марта 2020 года являлся директором ООО "Ме-Эстейт". До него же компанией руководил Сергей Цыпин, который является владельцем ООО "Твоя беттинговая компания", официального представителя российского букмекера 1XBET.

Кстати примерно в то время, когда фонд TECHIIA сообщил о помощи в 60 млн доларов, Комиссия по регулированию азартных игр Украины аннулировала лицензию ООО "Твоя беттинговая компания".

Команда же проекта Бигус.инфо выяснила, что покровительство российской 1XBET по линии правоохранительной может осуществлять подполковник СБУ, глава Управления контрразведки объектов критической инфраструктуры и финансированию терроризма (управление "И") Артем Шило.

Последний также известен как протеже заместителя Офиса президента Украины Олега Татарова, который с 2016 года успел обзавестись имуществом на 4 миллиона долларов, и бизнес жены никак эти финансовые успехи не объясняет.

Зато, когда в 2021 году сам Шило временно пытался заняться бизнесом, которую во время своей отставки из СБУ зарегистрировал Артем Шило – ООО "Приккер" , ныне записанная на его отца Виктора, изначально располагалась по адресу АО "Тарасюк и партнеры", владельцы которого Сергей Тарасюк и Алина Брынь сопровождали лицензирование "Твоя беттинговая компания" и защищали компанию в суде.

Еще одной ниточкой стало ООО "Дайнлайн Констракшн", которое должно реализовать проект технопарка все того же холдинга TECHIIA и где совладельцами до 2021 года выступали Олег Крот и Сергей Титов. Как признался сам Артем Шило, Титов приходится ему кумом, который по мнению Бигус.инфо и выступал связующим звеном между букмекерами и Артемом Шило.

В то же время сам Олег Крот утверждает, что сегодня в Украине есть инвесторы, готовые финансировать не только строительные проекты, но и IT-отрасль в Украине, вероятно, имея ввиду российские деньги 1XBET.