Фонд TECHIIA и родственные узы с рф – что связывает благотворителей ВСУ и российских букмекеров

Деятельность фонда вызывает много вопросов

Большой резонанс, сперва позитивный, вызвало заявление учредителей Фонда TECHIIA (ТЕЧИЯ) Олега Крота и Юрия Лазебникова о том, что с 24 февраля они помогли ВСУ на 60 миллионов долларов.

Однако расследование Forbes Украина быстро показало, что заявленная сумма выглядит сомнительно, но, что еще более удивительно, украинский IT-холдинг TECHIIA может быть прямо связан с российским букмекерским бизнесом в лице компании 1XBET.

Руководители последней разыскиваются в самой рф за уклонение от налогов и для них, по версии СМИ, выход на украинский рынок азартных игр был бы очень кстати.

TECHIIA и 1XBET – что общего

Проводником в этой схеме, как утверждает канал "Прямой", сначала должен был выступить куратор Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Борис Баум.

Но в конце концов действовать якобы стали через IT-холдинг TECHIIA. Один из его учредителей Юрий Лазебников до 21 марта 2020 года являлся директором ООО "Ме-Эстейт". До него же компанией руководил Сергей Цыпин, который является владельцем ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК), официального представителя российского букмекера 1XBET.

Именно ТБК в марте получила лицензию на проведение азартных игр в Украине, тогда же Фонд TECHIIA начал оказывать помощь ВСУ. О своей огромной помощи стране в Фонде заявили в конце августа, в момент, когда КРАИЛ как раз обсуждал вопрос лишения ТБК этой лицензии, что и было сделано 6 сентября. Такие вот совпадения.

Более того, на сайте компании WePlay, одной из порядка 20 компаний, созданных учредителями TECHIIA и входящей в одноименный холдинг, утверждается, что компания 1XBET была партнером проводимых WePlay турниров по киберспорту весь 2021 год. Учредители холдинга признали факт сотрудничества, но заявили, что период был крайне коротким.

Семья и бизнес – как родственники связали ТЕЧИЯ и 1XBET

Но как оказалось, самыми тесными узами всегда оставались семейные, и в случае с TECHIIA и ООО "Твоя беттинговая компания" такие связи имеются.

Как сообщает все тот же "Прямой", главой юридического департамента холдинга TECHIIA является Роман Родин, а вот директором ООО "Твоя беттинговая компания" (ТБК), официального представителя российского букмекера 1XBET является Александр Родин. Как утверждают журналисты – родные братья.

В пользу этого говорят данные реестров, по которым Александр Родин и Роман Родин вдвоем были зарегистрированы по одному адресу в Киеве по улице Леонида Первомайского, 3, кв. 7.

А на странице гражданской жены Александра Родина – Дианы Шаповаловой, есть фото 2019 года с Романом Родиным и женой последнего Валерией, родной сестрой самой Дианы. Впрочем, в настоящий момент доступ к данным страницы закрыт после публикации СМИ, но есть скриншот данного сообщения.

При этом сама Диана Шаповалова работает в одной из фирм TECHIIA – WePlay Holding.

В самой TECHIIA отрицают саму возможность связи компании с ООО "Твоя беттинговая компания" посредством работающих в них родных братьев, тем более, что на фото нет самого директора ТБК Александра Родина, так что заявление о романе Дианы с ним – фантазии СМИ.

"Александра я видела только на встречах с семьей моей сестры. Никаких отношений у нас нет и не было. На семейных встречах меня интересует, как дела у моих маленьких племянниц и племянников, которые у них в саду и школе. Фантазия авторов текста удивляет в этом плане – фантазируют об отношениях двух сестер с двумя братьями", – приводит пресс-служба TECHIIA слова Дианы Шаповаловой.

Надо сказать, что деятельность фонда TECHIIA вызывает много вопросов, среди которых связь с главой управления "И" СБУ Артемом Шило, якобы помогающим ООО "ТБК", и вероятное уклонение от налогов.