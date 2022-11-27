Надбавка в 20%: кто из пенсионеров может рассчитывать на серьезную доплату

Подобная инициатива актуальна для жителей лишь определенных населенных пунктов

Пока часть украинских пенсионеров ожидают очередного повышения выплат в начале декабря, другие представители этой категории населения могут получить доплату в размере 20 процентов от имеющейся сумы вне зависимости от времени года. Однако на наличие подобной надбавки влияет место жительства пенсионера — больше денег получают жители горных районов Украины, а также те, кто переехал в такую местность из-за военных действий.

Больше подробностей сообщает издание "На пенсии", передает "Телеграф". По словам руководительницы ГУ ПФУ в Закарпатской области Виктории Поляковской, в регионе более 190 населенных пунктов имеют статус "горных", а поэтому их жители могут рассчитывать на получение доплат.

Повышение выплат может происходить, если человек постоянно проживает в горном районе. Для того, чтобы и переселенцы могли претендовать на дополнительные 20% к пенсии, им необходимо получить статус жителя на территории горного населенного пункта. Он подтверждается специальным удостоверением, которое можно получить, обратившись к муниципальным властям или в местный ЦНАП.

Стоит отметить, что подобная добавка положена жителям горных районов не только в случае пенсий. Такое приятное дополнение идет и к стипендиям, и к другим видам государственной материальной помощи гражданам, которые имеют подтверждение проживания в горах.

На Закарпатье около 53 тысяч пенсионеров живут в населенных пунктах, имеющих статус горного, и, соответственно получают доплату. К слову, всего в этой области зарегистрировано около 250 тысяч людей пенсионного возраста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ноябре выплат пенсий больше не будет, а также описывал, какие изменения ждут пенсионеров уже в следующем, 2023 году.

Помимо этого мы детально описывали, каким образом можно рассчитать размер своей будущей выплаты при выходе на законный отдых.