Надбавка у розмірі 20%: хто з пенсіонерів може розраховувати на серйозну доплату

Подібна ініціатива актуальна для жителів лише певних населених пунктів

Поки частина українських пенсіонерів очікують на чергове підвищення виплат на початку грудня, інші представники цієї категорії населення можуть отримати доплату у розмірі 20 відсотків від наявної суми незалежно від пори року. Однак на наявність подібної надбавки впливає місце проживання пенсіонера — більше грошей одержують мешканці гірських районів України, а також ті, хто переїхав до такої місцевості через військові дії.

Більше подробиць повідомляє видання "На пенсії", повідомляє "Телеграф". За словами керівниці ГУ ПФУ у Закарпатській області Вікторії Поляковської, у регіоні понад 190 населених пунктів мають статус "гірських", тож їхні мешканці можуть розраховувати на отримання доплат.

Підвищення виплат може відбуватися, якщо людина постійно мешкає у гірському районі. Для того щоб і переселенці могли претендувати на додаткові 20% до пенсії, їм необхідно отримати статус жителя на території гірського населеного пункту. Він підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади або до місцевого ЦНАПу.

Варто зазначити, що подібна добавка належить мешканцям гірських районів не лише у разі пенсій. Таке приємне доповнення іде і до стипендій, і до інших видів державної матеріальної допомоги для громадян, котрі мають підтвердження проживання у горах.

На Закарпатті близько 53 тисяч пенсіонерів проживають у населених пунктах, які мають статус гірського, і, відповідно, отримують доплату. До речі, загалом у цій області зареєстровано близько 250 тисяч людей пенсійного віку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у листопаді виплат пенсій більше не буде, а також описував, які зміни чекають на пенсіонерів вже наступного, 2023 року.

Крім цього, ми детально описували, яким чином можна розрахувати розмір своєї майбутньої виплати при виході на законний відпочинок.