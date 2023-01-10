Как будут начислять больничные в 2023 году: что нужно знать украинцам

Порядок начисления больничных существенно не изменился в 2023 году

С 1 января 2023 года выплату больничных осуществляет Пенсионный фонд Украины вместо Фонда социального страхования. Процедура начисления выплат осталась прежней, но сократилось время их поступления работодателю.

Подробностями поделились в пресс-службе Минсоцполитики. Там отметили, что для получения больничного работодатель по-прежнему должен подать соответствующее заявление в ПФУ, где будет указана сумма начисленных средств.

Украинцев уверили, что форма заявления-расчета осталась прежней, как и условия осуществления выплат по больничным. К тому же, больничный финансируется по-прежнему: 5 дней за свой счет, а с шестого дня начисляются страховые выплаты. Что касается больничного в результате несчастного случая, то его начисления начинаются с 18 дня нетрудоспособности.

В то же время сократили время, в течение которого работодателю должны поступить страховые средства для выплаты больничных от ПФУ. Если Фонд социального страхования начислял средства в течение 10 дней, то ПФУ это делает спустя три дня после поступления заявления-расчета. Подается это заявление через личный электронный кабинет страхователя на веб-портале электронных услуг.

Порядок получения больничных выплат

в случае болезни работник обращается к врачу;

врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, который в режиме онлайн поступает в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный;

работодатель видит электронный больничный в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

на основании решения уполномоченного/уполномоченных лиц по социальному страхованию на предприятии подает заявление-расчет в ПФУ о финансировании больничного;

ПФУ в течение 3 дней принимает решение о финансировании больничных и переводит соответствующую сумму средств работодателю на специальный счет.

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