Як нараховуватимуть лікарняні у 2023 році: що потрібно знати українцям

Порядок нарахування лікарняних суттєво не змінився у 2023 році

З 1 січня 2023 року виплату лікарняних здійснює Пенсійний фонд України замість Фонду соціального страхування. Процедура нарахування виплат залишилася незмінною, але скоротився час їх надходження роботодавцю.

Подробицями поділилися у прес-службі Мінсоцполітики. Там зазначили, що для отримання лікарняного роботодавець, як і раніше, має подати відповідну заяву до ПФУ, де буде вказано суму нарахованих коштів.

Українців запевнили, що форма заяви-розрахунку залишилася незмінною, як і умови здійснення виплат за лікарняними. До того ж лікарняний фінансується, як і раніше: 5 днів за свій рахунок, а з шостого дня нараховуються страхові виплати. Щодо лікарняного внаслідок нещасного випадку, то його нарахування починаються з 18 дня непрацездатності.

Водночас скоротили час, протягом якого роботодавцю мають надійти страхові кошти для виплати лікарняних від ПФУ. Якщо Фонд соціального страхування нараховував кошти протягом 10 днів, то ПФУ це робить за три дні після надходження заяви-розрахунку. Подається ця заява через особистий електронний кабінет страхувальника на веб-порталі електронних послуг.

Порядок отримання лікарняних виплат:

у разі хвороби працівник звертається до лікаря;

лікар в електронній системі охорони здоров’я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який у режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний;

роботодавець бачить електронний лікарняний в особистому кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

на підставі рішення уповноваженого/уповноважених осіб із соціального страхування на підприємстві подає заяву-розрахунок до ПФУ про фінансування лікарняного;

ПФУ протягом 3 днів приймає рішення про фінансування лікарняних та переказує відповідну суму коштів роботодавцю на спеціальний рахунок.

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