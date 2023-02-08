Неожиданный поворот: к концу февраля доллар может пересечь важную отметку

Уже в конце февраля доллар может упасть за пределы отметки в 40 гривен

Несмотря на относительную стабильность, которая в последнее время наблюдается на валютном рынке Украины, некоторые финансовые эксперты прогнозируют, что американский доллар будет падать и дальше.

По мнению дилера департамента глобальных рынков OTP Bank Антона Куринного, до конца февраля доллар может подешеветь, перейдя отметку в 40 гривен. Об этом он рассказал в комментарии изданию Today.ua.

По словам эксперта, сейчас одним из факторов, влияющих на формирование курса, является серьезный спрос на покупку долларов под трехмесячный депозит. Ведь в этом случае учитывается не официальная, однако близкая к нему цена.

"Несмотря на то, что средняя стоимость доллара в начале месяца колеблется от 40,10 до 40,30 гривен, до конца февраля эта планка может упасть до уровня 39,70-39,80 гривен. Дешевле пока не будет", — пояснил Куренный.

Цены в обменниках сегодня

По данным финансового портала "Минфин", доллар США по сравнению с предыдущим днем снова подешевел. В среду, 8 февраля, цены будут следующими:

покупка — 40,00 грн,

продажа — 40,13 грн.

Что касается европейской валюты, то она пока свои позиции удерживает:

покупка — 42,57 грн,

продажа — 42,86 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких цен на валюту, по мнению экономиста Александра Болтяна, следует ожидать в 2023 году.