Неочікуваний поворот: до кінця лютого долар може перетнути важливу позначку

Вже наприкінці лютого долар може впасти за межі позначки у 40 гривень

Попри відносну стабільність, яка останнім часом спостерігається на валютному ринку України, деякі фінансові експерти прогнозують, що американський долар падатиме й далі.

На думку дилера департаменту глобальних ринків OTP Bank Антона Курінного, до кінця лютого долар США може здешевшати, перетнувши позначку у 40 гривень. Про це він розповів у коментарі виданню biz.today.ua.

За словами експерта, наразі одним із факторів, які впливають на формування курсу є серйозний попит на купівлю доларів під тримісячний депозит. Адже в цьому випадку враховується не офіційна, однак близький до нього ціна.

"Попри те, що середня вартість долара на початку місяця коливається від 40,10 до 40,30 гривень, до кінця лютого ця планка може впасти до рівня 39,70-39,80 гривень. Дешевше поки не буде," — пояснив Курінний.

Ціни в обмінниках сьогодні

За даними фінансового порталу "Мінфін", долар США у порівнянні з попереднім днем знову здешевшав. Так, ціни у середу, 8 лютого, будуть такими:

купівля — 40,00 гривень,

продаж — 40,13 гривні.

Що стосується європейської валюти, то вона поки свої позиції утримує:

купівля — 42,57 гривні,

продаж — 42,86 гривні.

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