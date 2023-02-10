Украинцы могут получить 2200 грн от международной организации: как это сделать

Денежную помощь можно получить на карту Ощадбанка или в отделении Укрпочты

Украинцы, которые выехали из ряда областей на безопасную территорию, могут претендовать на денежную помощь от международной гуманитарной организации ACTED. Сумма финансовой помощи составляет 2 220 гривен.

Об этом сообщили в организации ACTED. Претендовать на помощь могут те, кто выехал из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Помощь от международной гуманитарной организации положена нескольким категориям украинцев:

одиноким матерям или отцам, воспитывающих детей;

пожилым людям – от 60 лет и старше;

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, и многодетным семьям;

семьям с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в уходе;

семьям, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Сумма финансовой помощи составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи и выплачивается одни платежом сразу за три месяца. Чтобы ее получить, нужно обратиться в отделение Ощадбанка или Укрпочты, таже возможен перевод на карту Ощадбанка.

Записаться на получение помощи можно по телефону 0-800-33-69-36. Для регистрации вам понадобится ряд документов каждого из членов семьи:

паспорта;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты Ощадбанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

После подачи заявка будет рассмотрена в течение месяца. О подтверждении или отказе в выплате помощи вы узнаете через смс-уведомление, которое отправит ACTED.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы могут получить помощь от благотворительной организации Каритас. Предусмотрена она для людей, которые эвакуировались из зоны активных боевых действий.