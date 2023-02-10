Українці можуть отримати 2200 грн від міжнародної організації: як це зробити

Грошову допомогу можна отримати на картку Ощадбанку або у відділенні Укрпошти

Українці, які виїхали із низки областей на безпечну територію, можуть претендувати на грошову допомогу від міжнародної гуманітарної організації ACTED. Сума фінансової допомоги становить 2220 гривень.

Про це повідомили в організації ACTED. Претендувати на допомогу можуть ті, хто виїхав із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

Допомога від міжнародної гуманітарної організації надається кільком категоріям українців:

одиноким матерям чи батькам, які виховують дітей;

людям похилого віку – від 60 років і старше;

сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітним сім’ям;

сім’ям з вагітними і жінками, що годують, і з малорухливими людьми, які потребують догляду;

сім’ям, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Сума фінансової допомоги становить 2 220 гривень на кожного члена сім’ї та виплачується одні платежем одразу за три місяці. Щоб її отримати, потрібно звернутися до відділення Ощадбанку чи Укрпошти, також можливий переказ на картку Ощадбанку.

Записатись на отримання допомоги можна за телефоном 0-800-33-69-36. Для реєстрації вам знадобиться низка документів кожного з членів сім’ї:

паспорти;

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити банківської картки Ощадбанку, якщо хочете отримати грошову допомогу на картку.

Після подання заявку буде розглянуто протягом місяця. Про підтвердження або відмову у виплаті допомоги ви дізнаєтеся через SMS-повідомлення, яке надішле ACTED.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці можуть отримати допомогу від благодійної організації Карітас. Передбачено її для людей, які евакуювалися з зони активних бойових дій.