В Украине быстро подорожал популярный овощ, но это не предел: неутешительный прогноз

Очевидно, морковь будет продолжать дорожать и дальше

В начале марта украинцы снова отслеживают ощутимый рост цен на определенные категории пищевых продуктов. Однако гречка, сало, свинина, хлеб и огурцы стали не единственными товарами, ценники на которые стали больше. Среди них оказалась и морковь.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, отпускные цены на этот популярный среди украинцев овощ увеличиваются уже третью неделю подряд.

Так, по состоянию на первые числа марта средняя цена продажи моркови составляет 28-36 гривен за один килограмм. Если сравнивать с февральскими ценниками, то она стала дороже больше чем на 12%.

В то же время аналитики убеждены, что это не предел и цены на морковь будут только увеличиваться. Основным фактором подорожания есть нехватка предложения этого корнеплода в украинских хозяйствах. При этом покрыть дефицит импортной продукции в полном объеме пока не удается.

"Поводом для повышения цен, по словам игроков рынка, стал заметный рост спроса на морковь. При этом запасы продукции в украинских хозяйствах по состоянию на сегодняшний день уже заметно истощены, что также поддерживает цены", — говорится в объяснении аналитиков.

Они добавляют, что в результате такого подорожания цены на морковь в Украине на сегодняшний день уже в среднем в 3 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более того, подавляющее большинство уверено, что этот популярный овощ будет расти в цене и дальше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме моркови в украинских магазинах начал дорожать и лук. Также растут и ценники на хлеб.