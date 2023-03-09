В Україні швидко подорожчав популярний овоч, але це не межа: невтішний прогноз

Вочевидь, морква продовжуватиме дорожчати й надалі

На початку березня українці знову помітили відчутне зростання цін на певні продукти. Однак гречка, сало, свинина, хліб і огірки стали не єдиними товарами, цінники на які стали більшими. Серед них опинилася й морква.

Як повідомили аналітики проєкту EastFruit, відпускні ціни на цей популярний овоч зростають вже третій тиждень поспіль.

Так, станом на перші числа березня середня ціна продажу моркви становить 28-36 гривень за кілограм. Якщо порівнювати із лютневими цінниками, то вона стала дорожчою більш, аніж на 12%.

Водночас аналітики переконані, що це не межа, і ціни на моркву лише зростатимуть. Основним фактором здорожчання є брак пропозиції цього коренеплоду в українських господарствах. При цьому покрити дефіцит імпортною продукцією в повному обсязі поки не вдається.

"Приводом для підвищення цін, за словами гравців ринку, стало помітне зростання попиту на моркву. При цьому запаси продукції в українських господарствах станом на зараз вже помітно виснажені, що також підтримує ціни", – йдеться в поясненні аналітиків.

Вони додають, що внаслідок такого подорожчання ціна моркви в середньому утричі вища за аналогічний період минулого року. Ба більше, переважна більшість впевнені, що цей популярний овоч зростатиме в ціні й надалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв: окрім моркви, в українських магазинах дорожчає цибуля. Також збільшуються й цінники на хліб.