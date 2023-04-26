Пенсий в апреле больше не будет: в чем причина

Пенсионный фонд перевел все деньги, которые мог выделить на выплату пенсий в апреле

В апреле некоторым украинцам проиндексировали пенсии, но выплат в текущем месяце уже не будет. Пенсионный фонд отчитался, что завершил 25 апреля финансирование пенсий для граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ. Всего за апрель на пенсии было выделено больше 57 млрд гривен.

Это означает, что государство в апреле больше не будет выделять средства на финансирование пенсий. Итоговая сумма 57,1 млрд гривен была распределена между всеми категориями пенсионеров, а получение выплат возможно до конца месяца.

Средства были направлены в учреждения, которые производят выплату пенсий: 10,1 млрд гривен в АО "Укрпочта" и еще 47 млрд гривен — в уполномоченные банки.

Помимо пенсий ПФУ профинансировал еще ряд выплат. Так, 5,4 млрд гривен было выделено на жилищные субсидии и льготы, а 2,1 млрд гривен – на страховые выплаты. К слову, 1 млрд гривен из 2,1 млрд был направлен на финансирование выплат больничных украинцам.

"В апреле предоставлено 739 тысяч услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины", — отметили в ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у украинцев могут отобрать пенсии. Пенсионный фонд вместе с Минфином затеил проверки, по итогам которых некоторых украинцев могут лишить права на пенсионные выплаты.