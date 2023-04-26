Пенсій у квітні більше не буде: у чому причина

Пенсійний фонд переказав усі гроші, які міг виділити на виплату пенсій у квітні

У квітні деяким українцям проіндексували пенсії, але виплат цього місяця вже не буде. Пенсійний фонд прозвітував, що завершив 25 квітня фінансування пенсій для громадян.

Про це повідомили у прес-службі ПФУ. Усього за квітень на пенсії було виділено понад 57 млрд гривень.

Це означає, що держава у квітні більше не виділятиме коштів на фінансування пенсій. Підсумкова сума 57,1 млрд. гривень була розподілена між усіма категоріями пенсіонерів, а отримання виплат можливе до кінця місяця.

Кошти були направлені до установ, які здійснюють виплату пенсій: 10,1 млрд гривень в АТ "Укрпошта" і ще 47 млрд гривень — до уповноважених банків.

Крім пенсій, ПФУ профінансував ще низку виплат. Так, 5,4 млрд гривень було виділено на житлові субсидії та пільги, а 2,1 млрд гривень – на страхові виплати. До речі, 1 млрд гривень із 2,1 млрд було направлено на фінансування виплат лікарняних українцям.

"У квітні надано 739 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", — зазначили у ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в українців можуть забрати пенсії. Пенсійний фонд разом із Мінфіном розпочав перевірки, за підсумками яких деяких українців можуть позбавити права на пенсійні виплати.