Куда обращаться переселенцам, если выплаты задерживают: подробное объяснение

Переселенцам в Украине советуют не ждять и сразу выяснять причины задержки выплат

Граждане Украины, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в другие регионы, могут рассчитывать на выплаты от государства. Но часто случаются ситуации, когда выплаты не приходят или задерживаются.

На портале "На пенсии" рассказали о том, куда обращаться временным переселенцам в случае, если пособие не пришло вовремя. Стоит отметить, что госпомощь для многих переселенцев является единственным источником дохода.

Так, украинским переселенцам выплачивают помощь от государства в размере 2000 гривен на взрослого и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Ежемесячно выплаты начисляются с 3 по 22 число.

Однако порой переселенцы жалуются, что выплаты задерживают и не выплачивают в срок. В таком случае украинцам советуют не оттягивать и немедленно выяснять причины. Сделать это можно, обратившись по нескольким телефонам:

на "горячую линию" Минреинтеграции: 15-48;

в офис уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813-62-39.

Также в Минсоцполитики ранее заявляли, что в 2023 году может не хватить средств на финансирование выплат всем ВПЛ. Поэтому финансовая помощь будет начисляться только самым уязвимым категориям. Однако в Минреинтеграции пообещали, что постараются сохранить выплаты всем категориям переселенцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым категориям украинцев не продлят соцвыплаты автоматически. Им необходимо обращаться в соответствующие органы лично, чтобы подать заявление на продление начислений.