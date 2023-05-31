Куди звертатись переселенцям, якщо виплати затримують: докладне пояснення

Переселенцям в Україні радять не чекати і одразу з’ясовувати причини затримки виплат

Громадяни України, які через бойові дії були змушені переїхати до інших регіонів, можуть розраховувати на виплати від держави. Але часто трапляються ситуації, коли виплати не надходять чи затримуються.

На порталі "На пенсії" розповіли про те, куди звертатися тимчасовим переселенцям у разі, якщо допомога не надійшла вчасно. Варто зазначити, що держдопомога багатьом переселенцям є єдиним джерелом доходу.

Так, українським переселенцям виплачують допомогу від держави у розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину чи людину з інвалідністю. Щомісяця виплати нараховуються з 3 по 22 число.

Проте часом переселенці скаржаться, що виплати затримують та не виплачують у строк. У такому разі українцям радять не відтягувати та негайно з’ясовувати причини. Зробити це можна, звернувшись за кількома телефонами:

на "гарячу лінію" Мінреінтеграції: 15-48;

в офіс уповноваженого з внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39.

Також у Мінсоцполітики раніше заявляли, що у 2023 році може не вистачити коштів на фінансування виплат усім ВПО. Тому фінансова допомога нараховуватиметься лише найуразливішим категоріям. Однак у Мінреінтеграції пообіцяли, що намагатимуться зберегти виплати всім категоріям переселенців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деяким категоріям українців не продовжать соцвиплати автоматично. Їм необхідно звертатися до відповідних органів особисто, щоб подати заяву на продовження нарахувань.