Юристы назвали восемь причин, по которым бойца могут лишить премий

Премия не является дополнительным вознаграждением

Военные который день мужественно защищают Украину, поэтому государством предусмотрены для них различные виды денежного обеспечения. Одним из таких есть начисление премий, однако есть случаи, когда бойцов могут лишить выплат.

Как сообщают специалисты "Юридической сотни" на странице в Facebook, существует 8 разных правил, по которым не будут проходить выплаты премий военнослужащим.

В частности, деньги не выплачиваются:

за невыход на службу (обучение) без уважительных причин – за месяц, в котором совершено такое нарушение;

за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии (в состоянии наркотического опьянения) — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания — за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложение дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, – за месяц, в котором такое постановление поступило в воинскую часть;

в случае наложения на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечания", — за месяц, в котором наложены дисциплинарные взыскания, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае увольнения с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу, в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим — с месяца, в котором поступил выписка из приказа об увольнении;

в случае нарушения требований законов и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб, — за месяц, в котором издан приказ о привлечении к материальной ответственности;

в случае совершения в части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей или преступлений — за месяц, в котором произошла авария, событие, связанное с гибелью людей.

Следует заметить, что запрещается не выплачивать премию военнослужащим или уменьшать ее размер в течение нескольких месяцев за одно и то же нарушение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, имеют ли право у пошедшего на повторную службу бойца забрать пенсию за выслугу лет.