Юристи назвали вісім причин, через які бійця можуть позбавити премій

Премія не являється додатковою винагородою

Військові який день поспіль мужньо боронять Україну, тому державою передбачені для них різні види грошового забезпечення. Одним з таких є нарахування премій, однак є випадки, коли бійців можуть позбавити виплат.

Як повідомляють фахівці "Юридичної сотні" на сторінці у Facebook, існує 8 різних правил, через які не відбуватимуться виплати премій військовослужбовцям.

Зокрема, гроші не виплачуються:

за невихід на службу (навчання) без поважних причин — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

за вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп’яніння) — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання — за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, — за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини;

у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці понад три дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження", — за місяць, у якому накладено дисциплінарні стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем — з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення;

у разі порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків, — за місяць, у якому видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів — за місяць, у якому сталася аварія, подія, пов’язана із загибеллю людей.

Слід зауважити, що забороняється не виплачувати премію військовослужбовцям або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне й те саме порушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи мають право у бійця, який пішов на повторну службу, забрати пенсію за вислугу років.