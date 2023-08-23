Спрос на доллар может возрасти: каким будет курс до конца текущей недели

Ситуация на рынке может измениться

Курс доллара на прошлой неделе перевалил за 38 гривен и гривна может ослабевать в дальнейшем. Как прогнозирует аналитик, повышенная нервозность на валютном рынке будет сохраняться до конца этой недели.

Как сообщает директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько для 24 канала, доллар до 27 августа будет находиться в диапазоне 37,6-38,5 гривны. Она также отмечает, что, несмотря на все колебания на прошлой неделе, глубокого роста стоимости американской валюты не произошло.

Анна Золотько уверена, что на этой неделе, скорее всего, повышенная нервозность на рынке будет сохраняться.

"Возможные дополнительные выплаты украинцам накануне Дня Независимости могут стать дополнительным фактором поддержки спроса на иностранную валюту со стороны населения. Хотя стратегически в ближайшее время ситуация должна начать успокаиваться", — считает эксперт.

Курс доллара в Украине на 23 августа

По данным портала "Минфин", в среду, 23 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,80 грн (покупка) и 38,50 (продажа). Наличный курс — 38,30 (покупка) и 38,63 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе эксперта по изменениям американской валюты в течение сентября-октября. Украинцы, вероятно, готовятся к плавающему курсу доллара.