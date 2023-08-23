Попит на долар може зрости: яким буде курс до кінця поточного тижня

Ситуація на ринку може змінитись

Курс долара на тому тижні перевалив за 38 гривень і гривня може слабшати надалі. Як прогнозує аналітик, підвищена нервозність на валютному ринку буде зберігатися до кінця цього тижня.

Як повідомляє директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько для 24 Каналу, долар до 27 серпня перебуватиме в діапазоні 37,6–38,5 гривні. Вона також зауважує на тому, що попри всі коливання на минулому тижні, глибокого зростання вартості американської валюти не відбулося.

Анна Золотько впевнена, що цього тижня, швидше за все, підвищена нервозність на ринку буде зберігатися.

"Можливі додаткові виплати українцям напередодні Дня Незалежності можуть стати додатковим фактором підтримки попиту на іноземну валюту з боку населення. Хоча стратегічно найближчим часом ситуація повинна почати заспокоюватися", — вважає експерт.

Курс долара в Україні на 23 серпня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 23 серпня, середній курс долара в українських банках становить 37,80 грн (купівля) та 38,50 (продаж). Готівковий курс — 38,30 (купівля) та 38,63 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз експерта щодо змін американської валюти протягом вересня-жовтня. Українці, ймовірно, готуються до плаваючого курсу долара.