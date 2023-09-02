Выплаты матерям одиночкам: на какую сумму можно рассчитывать в 2023 году

На выплаты для ребенка может рассчитывать не только одинокая мама

В Украине одинокие мамы могут рассчитывать на государственную финансовую помощь. В 2023 году размер помощи колеблется от 2,2 тысячи гривен до 2,8 тысячи гривен.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Даниленко в колонке для NV Бизнес. По ее словам, сумма выплат зависит от возраста ребенка.

Так, в 2023 году одинокие мамы с детьми до 6 лет могут претендовать на 2 272 гривен в месяц. Если ребенку от 6 до 18 лет, то размер выплат составлять 2 883 гривен. После 18 лет дети одиноких матерей также могут получать выплаты до 23 лет при условии, что учатся в вузе на дневной форме обучения. Размер таких выплат составит 2 684 гривен.

Адвокат также рассказала, как именно высчитывают размер финансовой помощи одинокой матери. Это разница между 100% прожиточного минимума на ребенка по состоянию на сейчас и среднемесячный общий доход семьи в расчете на одного ее члена.

На сегодняшний день право на выплаты имеют одинокие мамы или усыновители при условии, что в свидетельстве о рождении ребенка или в решении о его усыновлении указана только мама или папа. Кроме того, на финансовую помощь от государства могут рассчитывать вдовцы и вдовы в случае смерти одного из родителей при условии, что брак был расторгнут до дня смерти. Но в случае, если они уже получают пенсию на ребенка по потере кормильца или социальную пенсию, то другая помощь от государства одинокому родителю не предусмотрена.

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