Виплати матерям одиначкам: на яку суму можна розраховувати у 2023 році

На виплати для дитини може розраховувати не лише самотня мати

В Україні самотні матері можуть розраховувати на державну фінансову допомогу. У 2023 році розмір допомоги коливається від 2,2 тисячі гривень до 2,8 тисячі гривень.

Про це розповіла адвокат Тетяна Даниленко у колонці для NV Бізнес. За її словами, сума виплат залежить від віку дитини.

Так, у 2023 році самотні мами з дітьми до 6 років можуть претендувати на 2272 гривень на місяць. Якщо дитині віком від 6 до 18 років, то розмір виплат складатиме 2 883 гривень. Після 18 років діти самотніх матерів також можуть отримувати виплати до 23 років за умови, що навчаються у виш на денній формі навчання. Розмір таких виплат становитиме 2 684 гривень.

Адвокат також розповіла, як саме обчислюють розмір фінансової допомоги одинокій матері. Це різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину станом на сьогодні та середньомісячний загальний дохід сім’ї з розрахунку на одного її члена.

На сьогодні право на виплати мають самотні мами чи усиновлювачі за умови, що у свідоцтві про народження дитини або у рішенні про її усиновлення вказано лише маму чи тата. Крім того, на фінансову допомогу від держави можуть розраховувати вдівці та вдови у разі смерті одного з батьків за умови, що шлюб був розірваний до дня смерті. Але якщо вони вже отримують пенсію на дитину через втрату годувальника або соціальну пенсію, то інша допомога від держави самотньому батькові не передбачена.

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