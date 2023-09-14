Переводы Western Union стали недоступны украинцам: кто виноват и что делать

Панику поднимать рано, но будущие 2 месяца могут оказаться непростыми

Часть украинских банков прекратила прием и выдачу денежных переводов в системе Western Union и MoneyGram. Объясняется это решением Национального банка Украины отменить регистрацию ЧАО "Украинская финансовая группа" (УФГ).

Как сообщила пресс-служба Unex Bank, теперь они вынуждены временно приостановить выдачу денежных переводов Western Union. Вместе с тем деньги, присланные в Украину с помощью системы международных переводов Western Union, по-прежнему учитываются в системе и не заблокированы.

В банковском учреждении добавили, что они уже работают над решением сложившейся ситуации, а пока украинцы могут обратиться в другие финансовые учреждения, предлагающие услугу выдачи переводов Western Union.

"Никакой особой проблемы с приемом переводов через Western Union нет. "Украинская финансовая группа" – далеко не единственный оператор данной системы. Более того, еще с мая многие банки приостановили работу с ней, переключившись на других контрагентов, так как НБУ предупредил, что у компании российские корни, так что финсектор работать с ней сам не заинтересован, хватает других контрагентов. Те же, кто работал именно с УФГ, теперь будет искать других партнеров. Думаю, максимум через два месяца все банки, работавшие с УФГ, найдут другую фирму для работы с Western Union", — подчеркнули "Телеграфу" участники банковского рынка.

А тем временем пункты обслуживания клиентов Western Union открыты в некоторых филиалах "Приват Банка", "Ощадбанка", Райффайзен Банка, ТАС Комбанка, OTP Банка и других финансовых учреждений, а также в многочисленных отделениях "Новой почты".

Как пояснил в своем письме НБУ, владельцами "Украинской финансовой группы" являются российские граждане Владислав и Георгий Бабичи, к бизнесу которых в Украине были применены санкции.

А тем временем Европа снимает санкции с некоторых российских граждан.