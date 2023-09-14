Перекази Western Union стали недоступними для українців: хто винен і що робити

Паніку піднімати рано, але майбутні 2 місяці можуть виявитися непростими

Частина українських банків припинила прийом та видачу грошових переказів у системі Western Union та MoneyGram. Пояснюється це рішенням Національного банку України скасувати реєстрацію ПрАТ "Українська фінансова група" (УФГ).

Як повідомила прес-служба Unex Bank, наразі вони змушені тимчасово призупинити видачу грошових переказів Western Union. Водночас гроші, надіслані в Україну за допомогою системи міжнародних переказів Western Union, як і раніше, враховуються в системі і не заблоковані.

У банківській установі додали, що вони вже працюють над вирішенням ситуації, а поки що українці можуть звернутися до інших фінансових установ, які пропонують послугу видачі переказів Western Union.

"Жодної особливої проблеми з прийомом переказів через Western Union немає. "Українська фінансова група" - далеко не єдиний оператор даної системи. Більше того, ще з травня багато банків призупинили роботу з нею, переключившись на інших контрагентів, оскільки НБУ попередив, що у компанії російське коріння, так що фінсектор працювати з нею сам не зацікавлений, вистачає інших контрагентів.Ті ж, хто працював саме з УФГ, тепер шукатиме інших партнерів.Думаю, максимум через два місяці всі банки, що працювали з УФГ, знайдуть іншу фірму для роботи з Western Union", — наголосили "Телеграфу" учасники банківського ринку.

Тим часом пункти обслуговування клієнтів Western Union відкриті у деяких філіях "Приват Банку", "Ощадбанку", Райффайзен Банку, ТАС Комбанку, OTP Банку та інших фінансових установ, а також у численних відділеннях "Нової пошти".

Як пояснив у своєму листі НБУ, власниками "Української фінансової групи" є російські громадяни Владислав та Георгій Бабичі, до бізнесу яких в Україні було застосовано санкції.

А тим часом Європа знімає санкції з деяких російських громадян.