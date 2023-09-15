На рынке произойдут изменения: что будет с долларом на следующей неделе

Ожидается дальнейшая отмена валютных ограничений

На наличном рынке в Украине ожидаются перемены. На колебания курса может повлиять то, что Нацбанк объявит о решении по учетной ставке и возможных новых послаблениях на валютном рынке. Однако некоторые эксперты уверены, что кроме внутренних обстоятельств также есть и внешние.

Как сообщает начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для УНИАН, курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/$. На удорожание или удешевление американской валюты повлияют сразу три фактора: спрос и предложение в августе, экономика страны и объемы и своевременность макрофинансовой поддержки.

"Есть достаточно оснований считать, что в течение 18-24 сентября ситуация на наличном валютном рынке будет несколько "новой": после принятых решений 14 сентября по снижению учетной ставки и ожидаемых изменений в валютном регулировании, а также обнародованном новом инфляционном прогнозе наличный курс доллара будет находиться в коридоре 36,80-37,80 грн/$ ", — сказал эксперт.

По словам специалиста, после августа курс доллара стабилизировался. Причиной этого стали спрос и предложение наличных и два оперативных и действенных решения НБУ: разрешение банкам продавать наличную валюту населению на сумму до 50 тыс. грн без указания причин или обстоятельств продажи, и реанимация депозитов с конвертацией — НБУ вдвое (до 200 тыс. грн) увеличил лимит приобретения населением безналичной валюты с последующим обязательным ее размещением на депозитах.

"Для регулятора было крайне важно в условиях закрытия нескольких сетевых обменных пунктов снизить ажиотаж граждан на валютные операции, и это удалось за считанные дни ", — подчеркнул эксперт.

Также среди факторов, формирующих ситуацию на рынке, есть развитие экономики страны.

"Это касается как крупных предприятий, так и активизации малого и среднего бизнеса: например, количество ФЛП уже более 2 млн, прирост составляет в среднем 25 тыс. субъектов предпринимательства в месяц (понимаем, что от роста бизнес-активности напрямую зависит объем налоговых вычетов в бюджет)", — объяснил банкир.

Кроме того, Лесовой выделил объемы и своевременность макрофинансовой поддержки Украины, что позволяет покрывать часть расходов бюджета.

"Итак, как и месяц назад, на следующей неделе рынок "будет жить" ожиданиями дальнейшей либерализации, которая должна воплотиться в возвращение плавающего курса валют. Однако глобальные (трендовые) изменения сейчас маловероятны", — говорит Лесовой.

Курс доллара в Украине 15 сентября

По данным портала Минфин, в пятницу, 15 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,35 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,22 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины остается пока неизменным — 36,56 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как рост курса доллара может повлиять на стоимость недвижимости.