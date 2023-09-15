На ринку відбудуться зміни: що буде з доларом на наступному тижні

Очікується подальше скасування валютних обмежень

На готівковому ринку в Україні очікуються зміни. На коливання курсу може вплинути те, що Нацбанк оголосить про рішення щодо облікової ставки та про можливі нові послаблення на валютному ринку. Однак деякі експерти впевнені, що, окрім внутрішніх обставин, також є і зовнішні.

Як повідомляє начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для УНІАН, курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/$. На здорожчання або здешевшання американської валюти вплинуть одразу три чинники: попит та пропозиція у серпні, економіка країни й обсяги та своєчасність макрофінансової підтримки.

"Є достатньо підстав вважати, що протягом 18-24 вересня ситуація на готівковому валютному ринку буде дещо "новою": після ухвалених рішень 14 вересня зі зниження облікової ставки та очікуваних змін у валютному регулюванні, а також оприлюдненому новому інфляційному прогнозі готівковий курс долара перебуватиме в коридорі 36,80-37,80 грн/$", — сказав експерт.

За словами фахівця, після серпня курс долара стабілізувався. Причиною цього стали попит та пропозиція на готівку та два оперативних і дієвих рішення НБУ: дозвіл банкам продавати готівкову валюту населенню на суму до 50 тис. грн без зазначення причин чи обставин продажу, та реанімація депозитів з конвертацією — НБУ вдвічі (до 200 тис. грн) збільшив ліміт придбання населенням безготівкової валюти з подальшим обов'язковим її розміщенням на депозитах.

"Для регулятора було вкрай важливим в умовах закриття кількох мережевих обмінних пунктів знизити ажіотаж громадян на валютні операції, і це вдалося за лічені дні", — наголосив експерт.

Також серед факторів, що формують ситуацію на ринку є розвиток економіки країни.

"Це стосується як великих підприємств, так активізації малого та середнього бізнесу: наприклад, кількість ФОПів уже понад 2 млн, приріст становить в середньому 25 тис. суб’єктів підприємництва на місяць (розуміємо, що від зростання бізнес-активності напряму залежить обсяг податкових відрахувань до бюджету)", — пояснив банкір.

Окрім того, Лесовий виділив також обсяги та своєчасність макрофінансової підтримки України, що дає змогу покривати частину видатків бюджету.

"Отже, як і місяць тому, наступного тижня ринок "житиме" очікуваннями подальшої лібералізації, що має втілитися у повернення плаваючого курсу валют. Проте глобальні (трендові) зміни зараз є малоймовірними", — каже Лєсовий.

Курс долара в Україні 15 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 15 вересня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,35 (продаж). Готівковий курс — 38,05 (купівля) та 38,22 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України залишається поки незмінним — 36,56 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зростання курсу долара може вплинути на вартість нерухомості.