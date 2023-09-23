Курс гривны к доллару в конце сентября немного ослаб — что будет в октябре

Стоимость валюты в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания — каким будет курс валют

В банковских обменниках курс доллара к гривне ослаб на 10 копеек, но это временное явление. По прогнозам экспертов, курс доллара в Украине не будет расти до тех пор, пока будет продолжаться поддержка Запада.

Экономист Владимир Дубровский рассказал, что постепенно официальный курс будут отпускать, но при этом у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы не допустить сильных изменений, и ситуация нормализуется.

"Пока у нас есть поддержка наших партнеров, то никаких сильных колебаний не должно быть. Наши резервы под контролем, валюта поступает все время. Нацбанк держит курс таким, который на сегодняшний день будет комфортным для экономики. Не допускает больших колебаний", — прогнозирует Дубровский.

По словам эксперта, курс доллара в обменниках не будет демонстрировать сильные колебания: "Плюс-минус десяток копеек. Но сильных колебаний не должно быть. Инфляция национальной валюты замедляется. Но Нацбанк считает, что потенциал этого замедления уже иссякнет. Сейчас гривна входит в нормальные пределы.. Причин для ускорения или резкого замедления нет".

Курс доллара в Украине 21 сентября

По данным Минфина, в четверг, 21 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,70 грн (покупка) и 38,30 (продажа). Наличный курс — 38,10 (покупка) и 38,25 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Курс валют в Украине на 23.09.2023.

По всем признакам на наличном рынке в октябре сохранится относительно спокойная ситуация. Самое главное, что в условиях войны экономика развивается по восходящей, что позволяет для дальнейших оптимистических прогнозов.

Ранее "Телеграф" писал, о том, каким будет доллар в 2024 году.